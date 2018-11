L’Iran révèle de puissantes images de frappes aériennes prises en Syrie et en Irak contre Daech

Le Corps des gardiens de la révolution islamique CGRI IRGC a diffusé de nouvelles images aériennes montrant des frappes aériennes intenses menées par des drones artisanaux contre le groupe terroriste de l’État islamique Daech en Syrie et en Irak.

La vidéo montre un drone de combat « Shahed-129 » effectuant de multiples frappes aériennes sur des positions Daech dans la province pétrolifère de Deir Ezzor, en Syrie centrale et le long des frontières avec l’Irak.

En outre, le commandant de l’aérospatiale de l’IRGC a déclaré – dans une interview télévisée mercredi soir – que les bases américaines en Afghanistan, aux Émirats arabes unis et au Qatar ainsi que les porte-avions américains dans le golfe Persique sont tous à la portée des missiles iraniens.

Il a fait référence à la base aérienne d’Al Udeid au Qatar, à la base aérienne d’Al Dhafra aux Émirats arabes unis et à l’aérodrome de Kandahar en Afghanistan, affirmant que ces bases étaient autrefois des menaces pour l’Iran, mais qu’elles sont maintenant des « opportunités ».

Le Shahed 129 est un véhicule aérien de combat sans pilote UCAV monomoteur iranien de moyenne altitude et de longue endurance conçu par Shahed Aviation Industries pour le Corps des gardiens de la révolution islamique IRGC. Le Shahed 129 est capable de missions de combat et de reconnaissance et a une autonomie de 24 heures. Par sa taille, sa forme et son rôle, il est similaire au drone américain MQ-1 Predator..

#BREAKING: Finally after 2 years, #IRGC Aerospace Force revealed videos of use of its Shahed-129 UCAVs against #ISIL/ #Daesh in #Iraq & #Syria between 2014 & 2017. All of #IRGC‘s Shahed-129s were shot-down by #USAF F-15Es or destroyed during #Israel Air Force airstrikes in 2017/8 pic.twitter.com/LWjMl4nu0c

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 21 novembre 2018