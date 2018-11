😡Syrie-Irak: des armes américaines et européennes aux mains de Daech

Daech a mis la main sur tellement d’armes amĂ©ricaines que Washington a Ă©tĂ© forcĂ© de bombarder son propre Ă©quipement

Time to Rethink America’s Vast Arms Deals

[Il est temps de repenser les énormes accords américains sur les armes]

Trop d’armes amĂ©ricaines et europĂ©ennes se retrouvent entre de mauvaises mains.

La vente d’armes est un gros marchĂ© pour les États-Unis. Le dĂ©partement d’État a dĂ©gagĂ©Â $75.9 milliards de dollars en ventes d’armes au cours de l’exercice 2017, un record d’un an depuis que la Defense Security Cooperation Agency [Agence de coopĂ©ration en matiĂšre de sĂ©curitĂ© et de dĂ©fense] a commencĂ© Ă tenir les comptes. Le prĂ©sident Donald Trump croit fermement Ă la vente d’armes, d’avions, de missiles, de systĂšmes anti-aĂ©riens et de technologies militaires amĂ©ricains Ă des acheteurs Ă©trangers, Ă la fois pour accroĂźtre la main-d’Ɠuvre amĂ©ricaine dans le secteur de la dĂ©fense et pour accroĂźtre l’influence de la politique Ă©trangĂšre amĂ©ricaine sur les pays qui optent pour les États-Unis. Le Cato Institute a estimĂ© que Washington a livrĂ© pour $197 milliards de dollars de plates-formes d’armes classiques, d’Ă©quipements et de services de formation connexes dans 167 pays entre 2002 et 2016.

Ce que Trump considĂšre comme une bonne affaire, cependant, de nombreux EuropĂ©ens le considĂšrent comme un facteur d’insĂ©curitĂ© dans les zones de conflit. Cette semaine, le Parlement europĂ©en a adoptĂ© une rĂ©solution non contraignante condamnant les États-Unis pour avoir systĂ©matiquement violĂ© les accords conclus avec les utilisateurs finals et rendu le monde plus dangereux. Si Bruxelles a Ă©galement dĂ©noncĂ© des pays europĂ©ens comme la Bulgarie et la Roumanie pour avoir contournĂ© les procĂ©dures d’exportation d’armes de l’Union europĂ©enne, le bloc a semblĂ© attribuer l’essentiel de la responsabilitĂ© Ă Washington. Dans une disposition particuliĂšrement pointue, le Parlement a appelĂ© Ă un embargo du cĂŽtĂ© de l’UE sur les transferts de dĂ©fense vers les Etats-Unis.

C’est une rĂ©primande Ă©tonnante de la part des alliĂ©s europĂ©ens de Washington, mais nĂ©anmoins comprĂ©hensible Ă©tant donnĂ© les Ă©normes quantitĂ©s d’Ă©quipement militaire amĂ©ricain qui ont Ă©tĂ© saisies par des organisations terroristes sur les champs de bataille de l’Irak et de la Syrie. En fait, l’État islamique a Ă©tĂ© l’un des principaux bĂ©nĂ©ficiaires d’une politique d’exportation d’armes amĂ©ricaine laxiste, qui est plus rĂ©flexive – et fondĂ©e sur des considĂ©rations Ă court terme – que stratĂ©gique. Qui peut oublier l’image emblĂ©matique du combattant de l’État islamique, vĂȘtu de noir et barbu, qui fait des beignets dans un humvee fabriquĂ© aux États-Unis ? Ou des photos de terroristes de Daech posant devant un vĂ©hicule de transport de troupes de fabrication amĂ©ricaine pillĂ© Ă l’armĂ©e irakienne ?

Daech a mis la main sur tellement d’armes amĂ©ricaines que Washington a Ă©tĂ© forcĂ© de bombarder son propre Ă©quipement pour attĂ©nuer les dĂ©gĂąts. L’ancien Premier ministre irakien Haider al-Abadi a estimĂ© la perte de 2 300 humvees provenant des stocks du gouvernement irakien lors de l’attaque Ă©clair de Daech Ă Mossoul en 2014. Lorsque les forces irakiennes ont fait une retraite prĂ©cipitĂ©e de Ramadi en 2015, Daech a envahi les entrepĂŽts et les bases de l’armĂ©e, affirmant qu’un porte-parole du Pentagone Ă l’Ă©poque avait dit qu’il s’agissait de cent vĂ©hicules lourds et « peut-ĂȘtre une demi-douzaine de chars« . L’organisation terroriste a mĂȘme converti des Humvees « Made in the USA » en attentats-suicide Ă la voiture piĂ©gĂ©e presque impĂ©nĂ©trables, un ennemi redoutable pour une armĂ©e irakienne dĂ©moralisĂ©e, mal dirigĂ©e et Ă©puisĂ©e.

En Syrie, les armes amĂ©ricaines destinĂ©es aux factions modĂ©rĂ©es de l’opposition ont Ă©tĂ© saisies de force par les mĂȘmes groupes terroristes qu’elles Ă©taient censĂ©es combattre. Un rapport publiĂ© en 2017 par Conflict Armament Research a rĂ©vĂ©lĂ© de multiples cas oĂč des armes achetĂ©es aux États-Unis dans les Balkans ont Ă©tĂ© volĂ©es, vendues ou dĂ©tournĂ©es par des groupes plus radicaux. Des armes antichars fabriquĂ©es en Europe, vendues aux États-Unis et transfĂ©rĂ©es aux forces d’opposition syriennes ont ensuite Ă©tĂ© dĂ©couvertes en possession de l’Etat islamique. Selon le rapport, « les approvisionnements de matĂ©riel dans le conflit syrien en provenance de parties Ă©trangĂšres – notamment les Etats-Unis et l’Arabie Saoudite – ont indirectement permis Ă Daech d’obtenir des quantitĂ©s substantielles de munitions anti-chars. Ces armes comprennent les ATGM [Anti Tank Guided Missiles] et plusieurs variĂ©tĂ©s de roquettes Ă ogives tandem, qui sont conçues pour dĂ©truire les blindĂ©s de protection Ă rĂ©actifs modernes. »

Les EuropĂ©ens ont eu leurs propres problĂšmes Ă cet Ă©gard. Des pays des Balkans comme la Bulgarie, la Croatie et le MontĂ©nĂ©gro – qui vendaient auparavant des armes lĂ©gĂšres et des munitions Ă l’Arabie saoudite, Ă la Jordanie et Ă la Turquie – ont vu ces mĂȘmes armes ĂȘtre dĂ©tournĂ©es vers la Syrie et le YĂ©men. Dans certains cas, les armes se retrouveraient en possession de groupes extrĂ©mistes islamiques.

L’histoire rĂ©cente donne foi Ă la prĂ©occupation du Parlement europĂ©en face Ă l’influence croissante de l’industrie de l’armement. Le retour en arriĂšre, par lequel des armes remises Ă des mandataires peuvent ĂȘtre acquises par des groupes antagonistes et utilisĂ©es contre vous, est une question lĂ©gitime confirmĂ©e par le travail de terrain approfondi des enquĂȘteurs de l’ONU et des chercheurs non gouvernementaux dans le domaine des armes. Les accords conclus avec l’utilisateur final, qui exigent que l’acheteur demande l’autorisation du fournisseur avant de vendre les armes Ă un tiers, sont violĂ©s Ă plusieurs reprises et n’ont pratiquement aucune consĂ©quence.

Mais les politiciens de l’UE devraient mettre de l’ordre dans leurs affaires avant de pointer du doigt les États-Unis. Bien que l’UE veuille prĂȘcher sur un piĂ©destal et faire la leçon Ă Washington sur les dangers moraux de la vente d’armes de dĂ©fense, les membres de l’UE sont aussi Ă blĂąmer pour la montagne d’armes lĂ©gĂšres dans les zones de guerre du monde arabe et les bazars des armes..

nationalinterest.org

Adaptation Yandex

Daniel R. DePetris est membre de Defense Priorities [la Division Priorités pour la défense].