🔴Syrie: Victoire de l’armée syrienne et ses alliés à Al-Safa, Suweida

Damas – Le commandement général de l’armée et des forces armées a proclamé la libération de toute la région sud du terrorisme après l’éradication de derniers rassemblements des terroristes de « Daech » dans la zone des collines de Safa au fond du désert est de Soueida.

Dans un communiqué, le commandement général de l’armée a dit : « Après des opérations militaires précises, l’armée arabe syrienne a repris le contrôle de toute la zone des collines de Safa à la suite de la neutralisation de nombreux terroristes de « Daech » qui s’y positionnaient, et a saisi de grandes quantités d’armes légères et moyennes ».

Le commandement a fait savoir que la zone libérée inclut les collines de Safa, Tell Marati, Souttouh Mahrouqa, Kawaber, Masseha, Qabr Cheikh Hussein, Qoubour Weiza, Jor Hussan, Jor Qreima, Mbeit, Khneisser, Mattalla, Satteh Jamal, Khadhra, Souttouh Salma et Jafajef.

Le commandement a indiqué que la libération de la zone des collines de Safa démontre la haute compétence des soldats de l’armée arabe syrienne et l’insistance de cette armée à traquer les terroristes et à les éradiquer partout en Syrie.

Le commandement a affirmé son attachement à éradiquer les racines du terrorisme, insistant sur l’importance de conjuguer les efforts de tous les Syriens pour parachever le rétablissement de la sécurité et de la stabilité partout en République arabe syrienne.

Après plusieurs jours de combats intenses à travers le champ volcanique Al-Safa dans le sud de la Syrie, l’armée syrienne a réussi à libérer complètement la région des terroristes de Daech.

Le fer de lance de l’opération gouvernementale était la 4ème Division mécanisée d’élite, appuyée par l’artillerie lourde et le soutien aérien ; d’autres factions pro-gouvernementales, y compris des groupes druzes et d’anciens groupes rebelles, ont également joué un rôle clé dans cette opération.

Depuis le début de la bataille pour Al-Safa, il y a près de quatre mois, des centaines de combattants terroristes ont été tués ; l’armée syrienne a également subi des pertes qui se comptent par centaines.

Pour Daech, le début de la fin est arrivé après que l’armée syrienne ait réussi à s’emparer des plus hautes collines de la région d’Al-Safa, ce qui lui a permis de contrôler les tirs sur le reste du territoire détenu par le groupe terroriste plus au sud.

Les rapports préliminaires indiquaient que tous les éléments résistants de Daech avaient été neutralisés, avec la possibilité que certains combattants se soient échappés vers l’est dans le désert.

L’armée syrienne procède actuellement au déminage des zones récemment capturées dans le cadre d’une opération générale de nettoyage..

