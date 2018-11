Le Su-57 en action en Syrie

Les forces aérospatiales russes devraient être équipées de Su-57 en 2019

Les vols ont été effectués pour prouver les possibilités annoncées du nouvel avion en situation de combat réel.

Au cours des vols, les pilotes ont vérifié les performances d’avion, le système de gestion intelligente des données, le fonctionnement des systèmes embarqués, y compris le système d’arme, dans des conditions de températures élevées et d’autres facteurs ont été contrôlés.

Les équipages Su-57 ont effectué plus de 10 vols en Syrie.

Le Su-57 est un complexe aérien russe de cinquième génération, conçu pour l’élimination de tous les types de cibles aériennes, terrestres et maritimes. Sa grande maniabilité, ses capacités supersoniques ainsi que ses systèmes embarqués modernes et sa capacité furtive confèrent au Su-57 un haut niveau d’efficacité et de supériorité aérienne par rapport à l’ennemi.

Ministère russe de la Défense

L’avion de cinquième génération Su-57 dans le ciel au-dessus de la Syrie depuis la base aérienne de Hmeimim en février 2018. @miladvisor