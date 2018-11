« une » gilet jaune a dit à Yandex « Mangez des patates en cette fin d’année ne lui faisait peur »

Mon village du sud de France de 2 000 habitants a participé activement à la manifestation des « gilets jaunes ».

Dernières nouvelles, « un » gilet jaune du village a dit à Yandex que le blocage continuait cette nuit, les femmes et hommes de mon village vont bloquer les poids lourds qui sont autorisés à rouler à partir de 22h00. Les livraisons des denrées alimentaires initialement prévues ce lundi matin vers 04h00, aux supermarchés de notre région seront perturbées, nos villageois barrent les autoroutes et l’accès aux supermarchés. « une » gilet jaune a dit à Yandex « Mangez des patates en cette fin d’année ne lui faisait peur ».

La deuxième journée de mobilisation des « gilets jaunes » gagne en ampleur. Selon Vinci Autoroutes, les rassemblements contre la hausse des prix des carburants sur et aux abords des autoroutes « se sont intensifiés »Â vers 16 heures, dimanche 18 novembre. Dix échangeurs sont fermés sur décision préfectorale et cinq axes autoroutiers sont très perturbés. Il s’agit de l’A10 à hauteur du péage de Saint-Arnoult et de Monnaie, de l’A11 au niveau d’Angers, de l’A50 au niveau du péage de Bandol, de l’A8 à hauteur des péages de La Barque vers Aix-en-Provence et de Capitou vers Fréjus, et enfin de l’A9, à l’approche de la frontière espagnole.

