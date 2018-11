✌New York: l’ONU a voté une majorité écrasante en faveur de la souveraineté de la Syrie au Golan

Victoire de la justice à l’ONU! L’ennemi Israel, un échec total!

Israel viole le droit international, la Charte de l’ONU en toute impunité!

A. Chatta

New York – 16 novembre 2018 – L’Assemblée générale de l’ONU a voté aujourd’hui en majorité écrasante en faveur de la souveraineté de la Syrie au Golan syrien occupé et a considéré toutes les mesures qui y sont prises par l’occupant israélien comme « nulles et non avenues ».

151 pays ont voté en faveur du projet de résolution, alors que les Etats-Unis et l’entité d’occupation ont voté contre et que 14 pays se sont abstenus de voter.

Lors de la 28e réunion de la 4e commission à l’Assemblée générale dans sa 73e séance, l’ambassadeur permanent de la Syrie à l’ONU, Bachar Jaafari, a dit que le vote de la majorité écrasante en faveur du projet de résolution adresse un message clair à « Israël », autorité existante par occupation, sur le fait que son occupation du Golan syrien est une chose inadmissible et transgresse les dispositions de la Charte et des principes du droit international et qu’il doit mettre fin à son occupation de tous les territoires arabes occupés.

« Les Golanais ont mis en échec toutes les tentatives de l’occupant israélien de judaïser al-Qods, dont la dernière était la mise en échec des soi-disant « élections des Conseils locaux » le 30 du mois dernier », a-t-il fait noter, assurant que toutes les pratiques de judaïsation menées par l’occupant seront vouées à l’échec.

sana.sy