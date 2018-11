CIA: Le prince Mohammed ben Salman a ordonné l’assassinat de Jamal Khashoggi

Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a personnellement ordonné l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en Turquie le mois dernier, a conclu la CIA, selon des sources anonymes qui se sont entretenues avec le Washington Post et Reuters.

The CIA has concluded that the Saudi crown prince ordered Jamal Khashoggi’s assassination, people familiar with the matter say https://t.co/nJgpNJHW8h

— The Washington Post (@washingtonpost) 16 novembre 2018