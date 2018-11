😡#GiletsJaunes: La venue de Macron à Besançon, le village de Gilley repeint en jaune

Et Vlan! La journée du président Macron commence bien, et c’est pas fini!😇😠😂

Doubs : le village de Gilley entièrement repeint en jaune pour protester contre la hausse du carburant

Afin d’attirer l’attention d’Emmanuel Macron, en déplacement à Besançon ce vendredi, 348 volontaires ont réalisé cet énorme Gilley jaune.

Doubs. Les habitants de Gilley se sont réveillés ce matin avec une surprise de taille : la plupart des bâtiments du village venant d’être repeints en jaune durant la nuit. Les maisons, les fermes, les commerces, l’école et même l’église arborent désormais un jaune fluorescent que l’on remarque à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde.

« C’est le but », affirme Jean-Robert Delongeon – ancien adjoint au maire du village et porte-parole des Automobilistes en colère du Doubs. « Macron vient à Besançon vendredi et on sait qu’il arrivera en avion ou en hélicoptère. On espère bien qu’il remarquera du ciel notre énorme Gilley jaune ! ».

La mobilisation de 348 volontaires et l’utilisation de 640m d’échafaudages et de 2 450 pots de peinture jaune auront permis cette incroyable performance qui dépasse par son ampleur (plus de 85 % du bâti communal repeint en jaune) le précédent record établi en 2013, lorsque 70 % du village de Bonnay (également dans le Doubs) avait été repeint en rouge.

lechodelaboucle.fr