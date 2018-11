Syrie: Kim Jong-un félicite Bachar al-Assad

Kim Jong-un a souhaité à la Syrie une forte victoire sur le terrorisme soutenu par les puissances impérialistes mondiales dirigées par les États-Unis d’Amérique, Israël et les ennemis européens

North Korean Leader Kim Jong Un Congratulates Syria’s Assad

[Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un félicite Assad pour la Syrie]

Le président nord-coréen Kim Jong-un a adressé un message de félicitations à son homologue syrien Bachar al-Assad, à l’occasion du 48ème anniversaire de la révolution corrective.

« A cette occasion [le 48ème anniversaire de la « révolution corrective »], je souhaite sincèrement à votre gouvernement et à votre peuple de réussir davantage à paralyser et déjouer les complots des forces hostiles et à maintenir l’indépendance, la sécurité et l’intégrité territoriale du pays », a déclaré le dirigeant coréen dans son message.

Le 16 novembre 1970, Hafez al-Assad [le père de Bachar al-Assad] a établi un nouveau gouvernement en Syrie et a mis en œuvre une série de réformes politiques, économiques et de politique étrangère qui ont changé le cours des affaires intérieures de la Syrie et ses relations avec les autres nations de la région..

« révolution corrective » Le 13 novembre 1970, profitant de l’impasse due à l’implication de l’armée syrienne dans la crise en Jordanie entre le roi Hussein et l’OLP [Septembre noir], le ministre de la Défense Hafez el-Assad procède à un coup d’État. Déposant Salah Jedid, il devient grâce à sa « révolution corrective » le nouveau premier ministre, et l’homme fort de la Syrie.

