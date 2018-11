Israël s’entraîne pour détruire les systèmes de défense anti-aérienne russes

L’armée israélienne organise des formations spéciales sur la destruction des systèmes de défense aérienne russes utilisés par l’armée syrienne.

Ces entraînements ont été signalés lorsque des photos prises dans le désert du Néguev ont récemment été publiées, montrant des mannequins gonflables des systèmes de missiles sol-air d’Osa et de Kvadrat.

didn’t know that – beside Russia – Israel is using inflatable SAM dummy’s too!

SA-8 & SA-6 seen at a test range in the Negev.

Together with a truck dressed up as a Pantsir 🙂

Wonder why they are doing this in times when you aim at such stuff with stand of weapons… pic.twitter.com/j75icCAFvg

— rambo54 (@reutersanders) 11 novembre 2018