Israel déploie des chars près de la frontière de Gaza

BEYROUTH, LIBAN, 18h40 – Les Forces de défense israéliennes IDF ont déployé des forces supplémentaires près de la frontière de la bande de Gaza mardi, près du village de Kissufim.

Des chars de combat Merkava IV ainsi que des véhicules blindés de transport de troupes M113 ont été aperçus dans la région.

Les combats se sont intensifiés entre les forces israéliennes et les militants à Gaza à la suite d’un raid israélien qui a fait sept morts parmi les Palestiniens et un officier des IDF dimanche.

En réponse à cela, le Hamas aurait mené plus de 300 attaques à la roquette au cours des deux derniers jours et l’armée de l’air israélienne aurait lancé en retour un certain nombre de frappes aériennes à travers Gaza, ce qui aurait détruit plusieurs bâtiments..

almasdarnews.com

Source Ruptly

Adaptation Yandex

#Ashkelon This morning, retaliatory rockets still coming from Gaza and iron dome struggling to keep up pic.twitter.com/ZZJ5ffccSe

— The’Nimr’Tiger 🇸🇾🇸🇨 (@Souria4Syrians) 13 novembre 2018