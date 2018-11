Alerte, #Censure: @facebook a shooté l’url de mon blog Yandex

Panique à bord, le # 17Novembre approche

Mise à jour -La censure est suite à l’article sur la préparation de l’offensive de l’armée syrienne

Suite à mes messages, Facebook a commencé à restaurer mes publications.

Facebook semble hésiter -Votre publication est contraire à nos Standards de la communauté et n’est donc visible que de vous.

Merci encore d’avoir réagi au sujet de cette publication. Nous l’avons examinée plus en détail et nous en avons conclu qu’elle n’allait pas à l’encontre de nos Standards de la communauté. Nous avons par conséquent pu restaurer votre publication. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et souhaitons vous remercier d’avoir pris le temps de nous contacter et de nous permettre de corriger cette erreur.

#Syrie: L’armée syrienne en première ligne à #Idlib à l’approche de l’offensive https://t.co/6TFpOXEm4a @IntropaJacques L’armée syrienne et ses alliés détruiront toute forme de terrorisme en Syrie, en #France, selon #Valls «La France va devoir vivre avec le terrorisme» #Syria pic.twitter.com/usayCyD9H2 — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 12 novembre 2018

à cause de cet article!!!

#Alerte Bonjour, #Facebook, toutes mes publications sont entrain de passer à 0 partages, y a t-il un problème? Vous remercie, Jacques.

Vous supprimez toutes mes publications?https://t.co/FyBSaWbehL https://t.co/bcmYjncm7o @IntropaJacques @facebook — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 12 novembre 2018

Merci, Facebook, je reste connecté, OK, Yandex.

Cet article vient d’être bloquée, à suivre…