🇷🇺World War I: Le Président Vladimir Poutine à Paris

AprĂšs la cĂ©rĂ©monie Ă l’Arc de Triomphe, Vladimir Poutine s’est rendu au monument honorant les soldats russes de la PremiĂšre Guerre mondiale, Ă Paris. L’Empire russe faisait partie des alliĂ©s de la France au sein de la Triple entente.

Dans le cadre des commĂ©morations du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 à Paris, le prĂ©sident russe Vladimir Poutine a rendu hommage, aprĂšs la grande cĂ©rĂ©monie de l’Arc de Triomphe en prĂ©sence de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement, aux soldats russes au Monument du Corps expĂ©ditionnaire russe, place du Canada.

Une cérémonie de dépÎt de gerbes a été organisée.

En 1915, la France, alliĂ©e de l’empire russe contre l’empire allemand et l’empire austro-hongrois, avait demandĂ© un appui sur le front de l’ouest. Les Russes envoyĂšrent en 1916 un Corps expĂ©ditionnaire composĂ© de plusieurs brigades et de milliers d’hommes. Une majoritĂ© d’entre eux combattirent en Champagne contre les Allemands.

AprÚs la révolution de 1917 en Russie, le Corps expéditionnaire subit des divisions, entre, notamment, ceux qui poursuivirent le combat auprÚs des alliés en Europe, ceux qui furent envoyés dans des compagnies de travail pour devenir, entre autres, ouvriers en France. Certains mutins furent également fusillés.

francais.rt.com

Vladimir Putin has arrived in France for commemorative events marking the centenary of the end of World War I

#Paris: the President laid flowers at the Monument to Soldiers of the Russian Expeditionary Force Who Fought in France in #WWI pic.twitter.com/ORPWVXvPl6

— President of Russia (@KremlinRussia_E) 11 novembre 2018