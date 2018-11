Syrie: La «@coalition internationale» commet un nouveau massacre à Hajin, Deir Ezzor

26 martyrs civils, dont des enfants et des femmes

Deir Ezzor – La « Coalition internationale » conduite par les Etats-unis en dehors du Conseil de sécurité, a commis un nouveau massacre dans la localité de Hajin à l’est de la ville de Deir Ezzor.

Des sources civiles ont indiqué au correspondant de SANA que l’aviation de la « Coalition internationale » avait intensifié lors de ces dernières heures son agression contre la localité de Hajin et y avait pris pour cible les maisons des citoyens, ce qui avait fait 26 martyrs civils, dont des enfants et des femmes, et des dizaines de blessés, et causé une grande destruction dans les maisons.

Les sources ont indiqué que la Coalition avait délibérément bombardé les maisons des civils dans la localité sous prétexte de prendre pour cible les terroristes de ‘’Daech’’, soulignant que l’agression continue menée par la Coalition avait causé le déplacement de centaines de civils.

