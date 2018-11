✌🇸🇾Les héros de l’armée syrienne libèrent toutes les personnes kidnappées par les terroristes à Soueida, Syrie

Homs – Dans une opĂ©ration de qualitĂ©, les hĂ©ros de l’armĂ©e arabe syrienne dans la zone de Hmeima au nord-est de Palmyre se sont accrochĂ©s avec un groupe terroriste du rĂ©seau « Daech » qui avait enlevĂ© des femmes et des enfants du gouvernorat de Soueida il y a quelques semaines.

AprĂšs des accrochages brutaux, les hĂ©ros de l’armĂ©e ont libĂ©rĂ© toutes les personnes kidnappĂ©es du gouvernorat de Soueida et ont tuĂ© les terroristes qui les avaient enlevĂ©es.

#Syria: all women & children abducted by #ISIS in E. #Suweida (25th July) are now free. All 19 were detained in SE. desert pocket near #Humaymah. Details of their release so far unknown. pic.twitter.com/313HZeeULO

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 8 novembre 2018