Syrie: Daech libère 7 soldats américains à la suite d’un accord avec les Kurdes du PKK et YPG

Malgré l’appui des États-Unis et de la France, le YPG/PKK n’a toujours pas réussi à gagner du terrain, contraint de battre en retraite devant les contre-attaques acharnées de Daech

By Muraselon

ISIS Sets 7 US Soldiers Free Following Deal With *SDF In Syria – Report

[Daech libère 7 soldats américains à la suite d’un accord avec les FDS en Syrie – Rapport]

L’agence d’Etat turque d’Anadolu a rédigé un rapport révélant un accord entre les combattants kurdes [FDS] et l’organisation terroriste Daech, selon lequel sept soldats américains détenus par cette organisation en Syrie ont été libérés.

« Les sept soldats ont été capturés lors d’affrontements avec Daech en septembre dernier dans la province orientale de Deir ez-Zor, a déclaré l’agence, citant des sources locales dans la province assiégée lundi dernier.

Les sources ont ajouté que « Daech » a capturé une partie des sept soldats dans les attaques sur les champs pétrolifères de « Al-Omar » et « Al-Tanak », comme le reste dans une attaque sur la principale place forte de Hajjin.

Selon les sources, des négociations ont eu lieu le 28 septembre entre « Daech » et le « PKK », après médiation des agents locaux pour libérer les soldats américains.

Néanmoins, Daech a demandé au PKK de se retirer du champ pétrolifère « Be’ir Azraq » et d’un certain nombre d’autres champs pour permettre l’entrée de nourriture et de fournitures médicales dans la ville de Sha’afa, en échange de la libération des soldats américains.

Cependant, Washington n’a pas commenté la situation de la détention de soldats américains par Daech, ni les circonstances de l’affaire..

en.muraselon.com

Source aa.com.tr

*SDF -FDS -YPG Forces démocratiques syriennes

*PKK Parti des travailleurs du Kurdistan

Adaptation Yandex

YPG/PKK, Daesh allegedly made deal to swap US soldiers https://t.co/Lih40gCMZf pic.twitter.com/ToTqdkMtIQ — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 5 novembre 2018

Les Kurdes YPG/PKK, Daech aurait conclu un accord pour échanger des soldats américains

Le groupe terroriste YPG/PKK a conclu un accord d’échange avec le terroriste Daech afin de récupérer sept soldats américains capturés par Daech dans l’est de la Syrie, ont indiqué des sources locales à l’agence Anadolu.

Dans la province de Deir ez-Zor, riche en pétrole et située en Syrie, les soldats américains ont été arrêtés en septembre lors d’un affrontement entre Daech et le YPG/PKK, la branche syrienne du groupe terroriste PKK soutenu par les Etats-Unis, ont déclaré ces sources. Et qui ont demandé à ne pas être cités pour des raisons de sécurité.

Daesh a demandé aux YPG/PKK de se retirer de certains puits de pétrole, notamment d’Azraq, et de permettre l’entrée de fournitures médicales et de vivres dans certaines régions en échange de la libération des troupes américaines.

Dans le cadre de l’accord passé entre les deux groupes terroristes, le YPG/PKK s’est retiré des puits et les États-Unis ont obtenu leurs soldats. Les fournitures médicales et les produits alimentaires n’ont pas encore été envoyés, selon les sources.

La coalition nie les revendications.

Malgré l’appui des États-Unis et de la France, le YPG/PKK n’a toujours pas réussi à gagner du terrain, le groupe n’ayant maintenu que brièvement ses positions avant d’être contraint de battre en retraite devant les contre-attaques acharnées de Daech. aa.com.tr