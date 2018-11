La Russie célèbre l’anniversaire de la parade militaire de 1941

Des milliers de soldats ont défilé sur la Place Rouge de Moscou mercredi pour commémorer le 77e anniversaire de la célèbre procession de 1941, qui a eu lieu dans la capitale russe au milieu de la Seconde Guerre mondiale, également connue sous le nom de Grande Guerre patriotique en Russie.

Les images montrent les participants portant l’uniforme original des soldats, portant des banderoles et défilant dans la formation des unités célèbres ayant pris part au défilé de 1941.

La Marche solennelle sur la Place Rouge comprenait un large gamme d’équipements et d’unités militaires historiques, avec des lance-roquettes Katyusha, des chars T-34 et des canons d’artillerie. Les anciens combattants de la Grande Guerre patriotique ont été félicités au lors de la cérémonie..

On November 7, 1941 the historic military parade took place on #RedSquare in @Moscow . After the parade, Soviet soldiers headed to the front lines of #WW2 . Long road to #Victory began 🕯️

After the legendary Red Square Parade of 07.11.1941 Soviet soldiers marched straight to their positions to fight off the Nazis closing on Moscow, stopping the invaders from capturing the Soviet capital in an everlasting feat of military glory #HistoricalFact pic.twitter.com/iQMBobUkbW

