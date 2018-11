La 4ème division de l’armée syrienne dans le sud de la Syrie avec des lanceurs «Golan»

Syrian Army’s 4th Division arrives in southern Syria with new missiles

BEYROUTH, LIBAN, 00h40 – La 4ème division de l’élite de l’Armée arabe syrienne SAA est arrivée dans le sud de la Syrie pour diriger l’opération militaire contre l’État islamique Daech.

Selon une source militaire à Damas, la 4ème division de l’armée syrienne aurait déjà déployé ses troupes sur les lignes de front de la région volcanique d’Al-Safa.

La source a ajouté que la 4ème division était arrivée avec ses missiles Golan de fabrication nationale; ils étaient auparavant utilisés dans les batailles à Ghouta Est et au sud de Damas.

Ces missiles se sont révélés incroyablement efficaces dans le passé et devraient donner aux troupes de l’armée arabe syrienne dans la région d’Al-Safa un élan majeur contre les forces ennemies..

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

S. #Syria: while 4th Division’s « Golan » launchers also arrived in E. #Suweida desert, incl. the heaviest version, 1-3-4-9-10-15th Divisions, #NDF, Pal. Lib. Army, Leb. Hezb, 5th Corps w/ #Russia|n officers preparing new battle vs #ISIS on #Safa front. pic.twitter.com/jvjzNFLBsd

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 7 novembre 2018