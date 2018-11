✝Matignon, Paris: Un gendarme de la Garde républicaine est mort

Nous sommes arrivés à un point de non-retour, alertent les gendarmes de Matignon

Par Lucas Burel

Suicide à Matignon ? Le courrier glaçant des gardes républicains qui donnait l’alerte

Ce lundi aux alentours de 9h30, le corps d’un garde républicain a été retrouvé sans vie dans les jardins de Matignon. Agé de 45 ans, il était marié et père de deux adolescentes. Si la thèse du suicide, privilégiée, venait à être confirmée, il serait le 31e gendarme à se donner la mort depuis le début de l’année. En l’état, le parquet de Paris a chargé l’Inspection générale de la gendarmerie nationale IGGN de mener l’enquête pour établir les causes de la mort du garde républicain. Si les motivations du gendarme, qui était affecté au service de vidéo surveillance du commandement militaire, restent pour le moment indéterminées, ce drame, inédit dans l’histoire de Matignon, intervient néanmoins dans un contexte très particulier.

Lire la suite ici ⏭ nouvelobs.com

Dans une lettre anonyme, “les gendarmes de la compagnie de sécurité de l’hôtel de Matignon” du 2e régiment d’infanterie de la Garde républicaine, détaillent le “profond malaise” qui traverse leur unité.

Lire la suite ici ⏭ lessor.org

Un chef doit veiller au moral de ses troupes.

Le moral, facteur clé de l’efficacité opérationnelle d’une armée, joue aussi un rôle crucial dans la crise actuelle, car le pire danger n’est pas la faillite générale mais le manque de motivation, d’engagement, de confiance des acteurs de l’économie. Le général Jean-René Bachelet et Alain Rohaut présentent les points de vue militaire et civil sur la bonne façon de gérer le moral des troupes. Frank Vermeulen distingue l’approche universelle, l’exception française et les approches opportunistes. cairn.info

✝ Yandex.