Norvège, Trident Juncture: Deux bombardiers russes provoquent la panique dans les exercices militaires de l’OTAN

Russian Warplanes Cause Panic In Largest NATO Military Drills

Les deux bombardiers russes « Tupolev Tu-160 » ont provoqué la panique lors des exercices militaires « Trident Juncture » de l’OTAN.

Les deux avions russes ont effectué un vol de 10 heures au-dessus des mers de Barents et de Norvège, selon le ministère russe de la Défense. Le ministère a ajouté que les deux appareils ne violaient l’espace aérien d’aucun pays et volaient conformément aux règles internationales.

La Russie a annoncé qu’elle effectuerait des vols supplémentaires pour ses avions de chasse du 6 au 9 novembre, dans la mer de Barents et dans les eaux internationales du nord de la Norvège.

L’OTAN mène le plus grand exercice de guerre depuis la Seconde Guerre mondiale, en Norvège, du 25 octobre au 7 novembre.

Quelque 50 000 soldats de 30 pays participent à ces exercices, qui sont les plus importants du genre près de la frontière russe..

en.muraselon.com

Adaptation Yandex

#Russie : Ravitaillement de deux bombardiers russes #Tu160 au-dessus de l’Arctique https://t.co/EURYa7GMeV via @IntropaJacques L’exercice de combat se déroulait en Océan Arctique, Sibérie Orientale et mer de Kara pic.twitter.com/hS6YdxS3Kq

Two Russian Tu-160 bombers end 10-hour flight over Norwegian, Barents seashttps://t.co/NaGgTzIeCu

© Russian Defense Ministry’s Press and Information Department/TASS pic.twitter.com/KRIUcNgLMw

— TASS (@tassagency_en) 1 novembre 2018