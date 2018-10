La Syrie appelle l’ONU à condamner les agressions israéliennes contre les Golanais

Israel, les occidentaux et l’ONU devraient le savoir – Poutine à Assad, le président russe écrit que la Russie continuera d’apporter toute son assistance à la Syrie dans la protection de sa souveraineté, de son unité et de son intégrité territoriale

Damas – Damas a réaffirmé que le Golan arabe syrien occupé fait partie inséparable des territoires syriens et qu’il retournera tôt ou tard à la mère-patrie.

«Les pratiques des autorités d’occupation israélienne visent à légitimer des établissements qui sont déjà illégitimes et qui représentent une autorité d’occupation », a dit le ministère des Affaires étrangères et des Expatriés dans deux messages identiques adressés au Secrétaire général de l’ONU et au président du CS sur les élections des soi-disant «Conseil locaux» que les autorités d’occupation israélienne tentent d’organiser dans les villages de Majdal Chams, Baqaatha et Ein Qinya au Golan syrien occupé.

Dans ses messages, dont une copie est parvenue à SANA, le ministère a souligné que ces élections sont une tentative de faire passer les plans de judaïsation et de colonisation, de consacrer l’occupation israélienne et d’appliquer « la loi israélienne» au Golan syrien occupé.

«La République arabe syrienne réaffirme que le Golan syrien occupé fait partie inséparable de la Syrie et que cette terre retournera à la mère-patrie tôt ou tard et par tous les moyens », a assuré le ministère qui a réitéré le soutien de la Syrie aux citoyens arabes syriens dans leur lutte contre l’occupation israélienne et ses élections illégales et dans leur refus de la décision d’annexion du Golan arabe syrien.

Le ministre a complètement condamné cette procédure agressive et injuste, ainsi que les agressions menées par les forces d’occupation israélienne contre les civils innocents au Golan syrien occupé, affirmant que ces mesures aboutiront à davantage de tension et d’escalade au Golan occupé et dans toute la région.

Le ministère a appelé le CS à œuvrer immédiatement pour préserver la paix et la sécurité internationales en condamnant les agressions israéliennes contre les citoyens syriens au Golan occupé et à obliger «Israël» à respecter les résolutions du CS ad-hoc, à cesser ses politiques coloniales illégitimes et ses mesures répressives contre nos compatriotes au Golan, à arrêter son soutien aux gangs terroristes armés en Syrie et à abandonner sa politique de mépris de la légalité et de la communauté internationales.

L.A.

sana.sy

