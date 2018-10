Syrie: Les forces américaines reculent après l’attaque de Daech

Les forces US perdent leur base de Hajin

By Muraselon

[Les forces américaines se retirent de leur base dans l’est de la Syrie après l’attaque de Daech]

L’armée américaine a retiré ses forces de leur base à l’est de Deir Ezzor dans un mouvement soudain dimanche et après que Daech ait pris d’assaut les forces démocratiques syriennes FDS/YPG soutenues par Washington et que les avions de l’armée américaine ne leur ont pas fourni de soutien aérien hier [samedi].

Les soldats de l’armée américaine se sont retirés de leur base près de la ville de Hajin dans l’est de Deir Ezzor et ont retiré leurs armes lourdes.

La décision de l’armée est intervenue après que Daech eut lancé une attaque massive contre les FDS et capturé al-Sousah et al-Baqouz, ont déclaré des militants locaux, ajoutant que l’armée américaine s’était retirée sur le champ pétrolier d’al-Tunk.

Entre-temps, la chaîne de télévision al-Mayadeen a rapporté que Daech avait capturé près de 100 milices des FDS.

Il a ajouté que les forces populaires irakiennes de Hashd al-Shaabi ont redynamisé leur présence militaire à la frontière avec la Syrie après que Daech eut capturé d’autres régions de l’est du pays.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme OSDH/SOHR, basé à Londres, a rapporté plus tôt aujourd’hui que les FDS montrent une colère extrême contre l’armée américaine après avoir été laissés seuls sous une lourde offensive de Daech à Deir Ezzor.

L’OSDH a rapporté que les FDS ont commencé à protester contre l’armée américaine après que l’armée de l’air américaine n’ait apporté aucun soutien aux milices kurdes pour contrer la lourde offensive de Daech à l’Est de Deir Ezzor qui a fait un grand nombre de victimes parmi les FDS.

Daech a lancé samedi une lourde attaque contre les FDS à al-Sousah, al-Baqouz et Hajin sur les rives Est de l’Euphrate.

L’OSDH a ajouté qu’un total de 68 hommes armés des FDS, dont un commandant, qui avaient été dépêchés de Tabaqa dans l’ouest de Raqqa à Deir Ezzor ont été tués et plus de 100 autres ont été blessés dans l’attaque de Daech.

Il a ajouté que Daech avait capturé al-Sousah et al-Baqouz lors de l’attaque, et saisi des dizaines de véhicules militaires et blindés et un grand volume d’armes et de munitions..

Adaptation Yandex

Hajin, Chaafa, Kechmah, BouHassan, Soussa, Mouzan, Safafnah, Marachdah, Baghouz T. sont repris aux FDS/YPG par Daech @SimNasr