Syrie, Idlib: Le Président Poutine au sommet de Istanbul, Turquie

Le sommet de dirigeants de la Russie, de la Turquie, de la France et de l’Allemagne a été organisé samedi à Istanbul dans la ville turque d’Istanbul, au premier sommet de ce niveau entre les dirigeants des quatre pays concernant la Syrie.

Pour sa part, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie se réserve le droit de soutenir Damas à éliminer les menaces terroristes à Idlib en cas de provocation.

« Nous espérons que la partie turque assurera le retrait prochain de l’opposition des zones de réduction de l’escalade et du retrait des armes lourdes et des formations militaires », a déclaré le président russe lors de la conférence de presse organisée à l’issue de la réunion des quatre pays.

Poutine a expliqué que la création d’une zone démilitarisée à Idlib est une mesure temporaire et qu’il est nécessaire d’éliminer les terroristes sur tout le territoire syrien, soulignant que « les terroristes à Idlib sont toujours des provocations et bombardent les zones résidentielles environnantes avec mortiers ».

Sur la situation en Syrie, M. Poutine a déclaré que « cette déclaration commune reflète la position de la Russie, de la Turquie, de l’Allemagne et de la France sur le renforcement de la coopération dans le futur afin de résoudre la crise syrienne et de lancer un dialogue efficace entre les Syriens et les réformes gouvernementales nécessaires ».

Il a ajouté que les Syriens et leurs prédécesseurs décidaient de l’avenir de leur pays, soulignant que la communauté internationale devait soutenir les résultats de la conférence de dialogue national syro-syrien à Sochi.

A propos de la reconstruction, Poutine a déclaré: « La majorité du territoire syrien a été libéré du terrorisme et la priorité est désormais donnée au processus de reconstruction et au retour des personnes déplacées. »

