France: Le service national universel SNU est une perte de temps et d’argent, alors que vous avez détruit notre armée de la France, notre infrastructure et vendus nos biens militaires

Dès 2019, 3000 jeunes testeront ce dispositif dans dix départements, qui sera ensuite généralisé en 2026.

«Que pensez-vous de l’idée d’un service national universel?» Face à Gabriel Attal, le tout nouveau secrétaire d’État à la Jeunesse chargé du dossier, la quinzaine de jeunes volontaires de l’association parisienne d’aide aux SDF Les Enfants du canal sont perplexes. L’idée de partir quinze jours en internat ne leur semble pas une mauvaise idée, à condition «qu’il y ait du brassage social, que le contenu soit intéressant. Et qu’il ne soit pas question que d’armée. Si c’est pour refaire en plus long la journée de préparation à la défense, je n’en vois pas l’intérêt», lance Estelle. Quant à Tatiana et Étienne, ils font une petite grimace au sujet de ce séjour obligatoire organisé pendant les vacances scolaires. Mais se disent rassurés par l’aspect éducatif du projet.

Plus de 40.000 jeunes ont répondu au questionnaire en ligne lancé par le ministère de l’Éducation nationale mi-octobre au sujet du service national universel SNU. Gabriel Attal, chargé de ce dossier aux côtés de Jean-Michel …

Lire cette article réservé aux abonnés ici ⏭ lefigaro.fr

Vous avez détruit nos forces militaires, notre armée, détruit nos infrastructures militaires, vendus nos biens, il ne reste plus rien, en effet, une trahison! De nouveau, imposez à nos enfants un service militaire obligatoire dès l’age de 16 ans gouvernement.fr, mais, vous êtes malade? @jmblanquer veut que la République Française parle arabe à l’école! Hein! @NBelloubet de la justice leparisien.fr veut que les prisonniers votent [Que dit les droits civiques]! La République en déroute!!!

Former un soldat, tout d’abord, tout citoyen de France, du Royaume de Navarre et des Outre-mer est un guerrier!

Mon Général, quels sont vos ordres! …Yandex.