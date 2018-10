✝Cinq martyrs dans un raid mené par la @coalition internationale contre le village de Soussa à Deir Ezzor, Syrie

Cinq martyrs, dont deux enfants, leur père et leur mère. En ce jour béni, dimanche, que mon Dieu bénisse les morts, Yandex

Deir Ezzor – L’aviation de la Coalition internationale a mené un raid sur le village de Soussa, au sud-est de la ville de Deir Ezzor, ce qui a fait cinq martyrs, dont deux enfants, leur père et leur mère et une cinquième personne des habitants du villages.

Des sources civiles ont déclaré à Sana que Rajab Hassan, son épouse et ses deux enfants, et Zeidan Salbi étaient tombés en martyr par le raid qui avait également causé des grands dégâts dans les maisons et les propriétés des habitants.

R.Bittar

sana.sy

