Macron continuera de vendre des armes à l’Arabie Saoudite

Affaire Khashoggi: pour Macron, ne plus vendre d’armes à l’Arabie est «démagogie»

Emmanuel Macron sort de sa réserve. Après avoir refusé de répondre aux journalistes, le président de la République a estimé qu’il s’agissait de pure démagogie que de dire d’arrêter les ventes d’armes» avec l’Arabie Saoudite, après la mort du journaliste Jamal Khashoggi. Une attaque à peine dissimulée contre l’auteur de cette recommandation, l’Allemagne, et par extension sa chancelière Angela Merkel que le chef de l’Etat a rarement pris le risque de gripper.

«Il ne faut pas tout confondre»

Les ventes d’armes n’ont « rien à voir avec M. Khashoggi, il ne faut pas tout confondre », s’est-il écrié lors d’une conférence de presse à Bratislava.

L’Allemagne pousse en fait ses voisins européens à stopper les ventes d’armes à l’Arabie saoudite depuis la mort suspecte de ce journaliste, un éditorialiste critique envers le régime de Ryad tué dans le consulat de son pays à Istanbul (Turquie). Le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, craint un «crime d’Etat d’un autre âge» quand le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, marche sur des œufs avec cette affaire. Face à la révélation de multiples éléments troublants, il a condamné ce «meurtre», avec «la plus grande fermeté» et demandé une «enquête exhaustive» pour éclaircir les zones d’ombre de cette affaire.

Emmanuel Macron a lui plaidé vendredi pour «une réponse européenne, dans tous les domaines» en cas de sanctions, mais «une fois les faits établis».

Deuxième client de la France

Lundi encore, le ministre allemand de l’Economie, Peter Altmaier, avait appelé tous les Européens à suspendre leur commerce d’armes avec l’Arabie Saoudite. Mais le dilemme est immense pour Paris puisque le pays du Moyen-Orient fait partie des plus gros clients de la France en termes de vente d’armes. C’est même le deuxième pays dans lequel l’Hexagone a le plus exporté d’armes entre 2007 et 2016, derrière l’Inde – qui a notamment acheté 36 rafales tricolores – et devant le Qatar et l’Egypte, à qui la France avait envoyé nombre de blindés légers Renault pendant la répression.

Mardi, en marge de sa visite au salon des industries navales de France, Emmanuel Macron s’était agacé des questions des journalistes au sujet des ventes d’armes de la France. «Ce n’est pas parce qu’un dirigeant dit quelque chose que je suis censé réagir à chaque fois. Et donc je ne vous répondrai pas», avait-il lancé aux journalistes.

french.alahednews.com.lb

🔴La #France impliquée dans la guerre du #Yemen https://t.co/S7zEG6N1SK via @IntropaJacques Armes au Yémen, la France est mise en cause. Plusieurs organisations qualifient de crimes contre l’humanité, crimes, crimes de guerre #Elysée pic.twitter.com/mEST2eEfjE — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 5 octobre 2018

Un garde du corps de #MBS aurait emmené une partie du corps de #Khashoggi à Riyad, #ArabieSaoudite https://t.co/3FFKjliLMT via @IntropaJacques Ses bourreaux lui auraient passé Mohammed Ben Salmane au téléphone avant le coup de grâce #Saudi #News #USA pic.twitter.com/l7YSMADXP2 — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 23 octobre 2018

#Macron au service de Ryad pour six milliards de dollars https://t.co/8F2PPTAGSi via @IntropaJacques Pour les saoudiens, la vie est belle! On peut s’acheter un président français pour trois fois rien! #France #ArabieSaoudite #Elysée pic.twitter.com/mezN3kwOoh — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 16 avril 2018

Il est mort alors qu’il était dans un consulat de l’Arabie saoudite. Exigez avec nous une enquête indépendante de l’ONU sur la disparition de Jamal Khashoggi ! https://t.co/kfqbUWB5Ky — Amnesty France (@amnestyfrance) 26 octobre 2018

M. @EmmanuelMacron : Non il ne s’agit pas de « pure démagogie » d’arrêter de vendre des armes à l’Arabie saoudite

Il s’agit de respecter les engagements internationaux et nationaux pris par la France

Il s’agit de prendre ses responsabilités face aux milliers de civils tués au Yémen — Amnesty France (@amnestyfrance) 26 octobre 2018

The Khashoggi murder gets unprecedented global attention while millions of children starving to death in Yemen due to Saudi Arabia’s bombs and siege are largely ignored. https://t.co/X2ZZ6UpLHi — Sarah Abdallah (@sahouraxo) 26 octobre 2018

Le meurtre de Khashoggi obtient l’attention mondiale sans précédent tandis que des millions d’enfants affamés à la mort au Yémen dus aux bombes et au siège de l’Arabie saoudite sont largement ignorés.