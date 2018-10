Syrie: Raqqa est une honte pour la France

En ce qui concerne les crimes, retournez à Raqqa, enterrez les corps qui restent sous les ruines et les décombres, Vladimir Poutine

Damas condamne vivement les allégations mensongères et la campagne de tromperie que contient la déclaration du Quai d’Orsay sur ce qu’il a qualifié «souvenir de la libération de Raqqa»

Damas – Le ministère des Affaires étrangères et des Expatries a condamné vivement les allégations mensongères et la campagne de tromperie que comprend la déclaration du Quai d’Orsay sur ce qu’il a qualifié «souvenir de la libération de Raqqa».

Une source du ministère des AE et des Expatriés souligne que le soutien, abordé par la déclaration française, et apporté à certains groupes terroristes en Syrie démontre la politique maligne et subversive suivie par le gouvernement français envers la Syrie.

La source a indiqué que ce qui s’est passé à Raqqa est une honte pour la France et nous rappelle de son histoire colonialiste plein de crimes contre les populations.

La source a appelé l’opinion publique française et les libres en France à dévoiler la campagne de mensonges française qui nuit à la réputation de leur pays.

L.A. sana.sy

France Diplomatie -Syrie – Anniversaire de la libération de Raqqa -17 octobre 2018

Il y a un an, jour pour jour, les Forces démocratiques syriennes FDS libéraient la ville de Raqqa avec le soutien de la Coalition internationale contre Daech au sein de laquelle la France a joué un rôle moteur.

Cette victoire a porté un coup décisif à l’organisation terroriste Daech qui en avait fait l’épicentre de nombreux attentats projetés à l’étranger, dont ceux qui ont frappé durement notre territoire. La France rend hommage à tous ceux qui ont consenti des sacrifices considérables dans ce combat, en particulier nos partenaires des FDS. La libération de Mossoul le 9 juillet 2017 avait été une autre étape importante de la lutte contre Daech. Depuis un an, l’action militaire a continué à enregistrer des succès importants, grâce au courage des forces locales, à l’engagement résolu de la Coalition et, en son sein, de la France avec nos forces de l’opération Chammal. Les opérations se poursuivent actuellement dans le but de reprendre les derniers bastions territoriaux de Daech dans l’est syrien. En parallèle, depuis la libération de Raqqa, la France a mobilisé 30M€ en soutien à des projets humanitaires et de stabilisation dans le nord-est syrien. D’ici la fin de l’année 2018, la France soutiendra encore plusieurs projets d’envergure dans la région. Cette aide de la France au nord-est syrien permet prioritairement : de mener des actions de déminage ,

, de garantir la sécurité alimentaire et de soutenir l’ agriculture locale ,

et de soutenir l’ , d’améliorer l’ accès à l’eau ,

, de permettre l’ accès aux soins ,

, de soutenir le travail des ONG et des organisations internationales dans les camps de réfugiés implantés dans la région. Au total, à la suite notamment de la décision du Président de la République d’un effort exceptionnel de 50M€ au bénéfice des civils syriens affectés par la guerre, le montant de l’aide française dédiée à la crise syrienne a dépassé pour la première fois 100M€. Nous continuerons à l’avenir avec nos partenaires de la coalition à soutenir le retour à une vie normale dans ces zones dont nous avons appuyé la libération. diplomatie.gouv.fr #Syrie #Raqqa | 1 an plus tard la France🇫🇷 répond présente pour permettre à la population de retrouver des conditions de vie normales. pic.twitter.com/svOWegAByX — France Diplomatie🇫🇷 (@francediplo) 17 octobre 2018 #Poutine appelle l’Occident à enquêter sur la mort des civils à #Mossoul et à #Raqqa https://t.co/PTFQBy0GNU @IntropaJacques En ce qui concerne les crimes, retournez à Raqqa, enterrez les corps qui restent sous les ruines et les décombres, Vladimir Poutine #Irak #Syrie #Russie pic.twitter.com/1cXxdV9mhH — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 10 mars 2018 En ce qui concerne les crimes, retournez à Raqqa, enterrez les corps qui restent sous les ruines et les décombres, Vladimir Poutine.