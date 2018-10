La Coalition internationale massacre des civils dans la banlieue de Deir Ezzor, Syrie

La coalition US dont la France en fait partie, tue 32 civils, dont sept enfants

Deir Ezzor – Les avions de combat de la « Coalition internationale » a perpétré un nouveau massacre à l’encontre des Syriens, faisant nombre de martyrs et de blessés parmi les civils dans la localité de Soussa dans la banlieue est de Deir Ezzor.

Des sources locales ont indiqué que les avions de combat de la « Coalition internationale », sous prétexte de la lutte anti-Daech, avaient attaqué la localité de Soussa à l’est de Deir Ezzor et y avaient fait des martyrs et des blessés parmi les civils, en plus des dégâts matériels dans les propriétés.

Syrie: 32 civils tués dans des frappes de la coalition antijihadistes (OSDH) https://t.co/i4ybnJ8aEO — romandie.com (@romandie) 19 octobre 2018

Au moins 32 civils, dont sept enfants, ont été tués en 24 heures dans des frappes aériennes de la coalition US. OSDH Observatoire syrien des droits de l’homme

