Merci Général Sergueï Shoigu de Russia 🇷🇺

By Muraselon

L’armée de l’air russe a effectué plus de 40 000 vols, dont 21 000 de nuit, au cours de l’opération en Syrie, et a déclenché des frappes dans environ sur 122 000 installations terroristes, a déclaré samedi le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, au cinquième conseil des ministres de la Défense des Pays membres de l’ASEAN et leurs partenaires.

« Au cours des opérations militaires, des frappes ont eu lieu dans environ 122 000 installations terroristes. La plupart des terroristes ont été éliminés « , a déclaré Shoigu. « Nous avons acquis une vaste expérience militaire en Syrie et nous sommes prêts à la partager », a-t-il déclaré, ajoutant que la vie pacifique était activement rétablie en Syrie.

« Grâce aux efforts concertés du centre russe pour la réconciliation des parties en conflit, plus de 2 500 colonies de tout le pays ont déjà rejoint le processus de réconciliation », a déclaré le ministre de la Défense. Une attention particulière est maintenant accordée à la résolution des problèmes humanitaires en Syrie et à l’assistance fournie aux réfugiés pour les aider à rentrer chez eux, a-t-il conclu.

Sergueï Choïgou est un officier de Russia

Durant la guerre de Tchètchénie, Sergueï Choïgou était un combattant, a toujours été fidèle à sa Patrie, la « Grande Russie », dans le Caucase du Nord, Sergueï Choïgou était un des officiers commandants de « Vlad », Vladimir Poutine.

Vladimir Poutine avait promis une guerre éclair, un règlement rapide de la crise tchétchène et le retour de l’ordre dans la région, en déclenchant une opération anti-terroriste.

Photo by Rossiana Markovskaїa