La Russie a livré à la Syrie un système S-300 qu’aucun pays ne possède

Les systèmes de missiles S-300 livrés à la Syrie sont à la pointe de la technologie et leur permettent d’utiliser de puissantes munitions à longue portée

By Muraselon

روسيا خصت سوريا بمنظومة إس-300 لا يملكها أحد .. هذه مواصفاتها

Le système de missiles S-300PM2, récemment livré en Syrie, est complètement différent de tout système exporté ou système classique de ce type, et se caractérise par des spécifications très modernes, a déclaré le quotidien Izvestia, cité par le ministère russe de la Défense.

La source a déclaré que ces systèmes de missiles sont équipés d’une station radar moderne, d’un radar de détection d’alerte actualisé et d’un centre de commande mobile.

Ces plateformes de systèmes S-300 sont à la pointe de la technologie et leur permettent d’utiliser de puissantes munitions à longue portée. Contrairement aux systèmes classiques, ils sont capables d’intercepter des missiles balistiques tactiques à moyenne portée et d’atteindre des cibles de plus de *205 kilomètres.

Le S-300PM2 syrien a également la capacité de fonctionner dans des conditions de guerre électronique.

La source a ajouté qu’une information selon laquelle ces systèmes seraient gérés par des experts iraniens n’est pas fondée, soulignant que les experts capables de gérer ces armes ne sont présents qu’en Russie.

L’armée iranienne n’avait jamais travaillé avec de tels systèmes, car les systèmes 300PMU2 fournis à l’Iran sont axés sur l’exportation et disposent d’un système plus facile à gérer que les systèmes russes.

La source a souligné que le système de gestion automatique des systèmes de l’Iran « S-300PMU2 » n’est pas autorisé à coopérer avec la défense aérienne russe livrée à la Syrie.

Des sources de renseignements américaines et israéliennes ont annoncé au début du mois que l’armée iranienne gérerait les systèmes de missiles russes livrés par la Russie à la Syrie sous un prétexte vain pour cibler ces systèmes.

Les sources ont affirmé que la Russie envisageait depuis le début d’affecter des experts iraniens à la gestion de systèmes de missiles russes. Les systèmes de S-300PM2 remis à la Syrie sont similaires aux systèmes fournis à l’Iran en 2016, refusés par la défense russe.

La Russie a fourni trois batteries du système de défense antiaérienne S-300PM2 à la Syrie, et ces batteries contiennent 24 lanceurs équipées de 300 missiles S-300 pour ainsi que des systèmes radar sophistiqués..

Adaptation Yandex

*205 kilomètres -Sur son site, le 2 octobre, le Ministre Serguei Choigou avait dit que les S-300 livrés à la Syrie étaient les plus avancés dans sa catégorie, plus puissants, d’une distance de tir de plus de 250 km.

Footage of the delivery of S-300 (S-300PM2) surface-to-air missile system to Syria.The missile system being unloaded from an An-124-100 Ruslan strategic airlift jet aircraft at the Hmeymim air base. pic.twitter.com/FaDWGRbmAW — Military Advisor (@miladvisor) 3 octobre 2018

L’expert militaire Military Advisor avait annoncé le 3 octobre que la version de S-300 livré à la Syrie était des S-300PM2, vous le savez, quant la Russie annonce à la presse que ces forces techniques sont en train de modifier les S-300PM en S-300PMU2, dites-vous bien que ces tâches ont sans doute déjà été effectuer avant la livraison en Syrie. D’ailleurs, sur son site, le 2 octobre, le Ministre Serguei Choigou avait dit que les S-300 livrés à la Syrie étaient les plus avancés dans sa catégorie, plus puissants, d’une distance de tir de plus de 250 km. Il faut en conclure que, ce sont bien des S-300PM2 ou S-300PMU2 [version d’exportation] qui ont été livrer à la Syrie.

Je pense que ces systèmes S-300PM2 étaient sur l’échiquier de la stratégie des forces russes, depuis longtemps, stockés et prêts à être livrer suivant l’évolution de la bataille en Syrie.

Selon Sun Tzu -Le meilleur stratège militaire est celui qui gagne une guerre sans avoir besoin de la combattre -Vladimir Poutine, Crimée, Yandex.