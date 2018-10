🔴Kandahar, Afghanistan: Le général US Miller visé par une attaque des taliban

Le Général américain Scott Miller était la cible des taliban

By Bill Roggio

Taliban attack meeting attended by General Miller, kills Kandahar police chief

[Le général Miller assiste à une réunion, lors d’une attaque des taliban qui tue le chef de la police de Kandahar]

Les taliban ont revendiqué le mérite d’une attaque lors d’une réunion de haut niveau à Kandahar qui a tué le général Raziq, chef de police de la province et probablement l’homme le plus puissant du sud de l’Afghanistan, ainsi que le chef de la Direction nationale de la sécurité de la province. Le général Austin Miller, commandant du Resolute Support, était présent mais n’a pas été blessé. L’assassinat de Raziq est un coup dur pour le gouvernement afghan et pourrait avoir des répercussions importantes sur la sécurité à Kandahar et dans tout le Sud.

Trois membres du personnel américain ont également été blessés, a confirmé Resolute Support dans un tweet qui décrit l’événement comme un » incident entre Afghans « , ce qui signifie que Raziq était la cible de l’attaque.

Au palais de Kandahar aujourd’hui : Un incident entre Afghans, comme l’indiquent les rapports initiaux. 3 Américains blessés. Le général Miller est indemne, l’agresseur serait mort. – Appui résolu (@ResoluteSupport) 18 octobre 2018

Le porte-parole des taliban, Qari Mohammad Yousef Ahmadi, a déclaré qu’un » infiltré » identifié comme « abu Dujana » avait ouvert le feu lors d’une réunion dans le complexe du gouverneur à Kandahar City.

#AlKhandaq#Breaking: Infiltrator (abu Dujana) opened fire during inside governor house during meeting b/w commander Abdul Razziq & Gen. Miller; Abdul Razziq along with multiple high ranking officials killed, many wounded – Ahmadi https://t.co/83avqIj3cj — Zabihullah (ذبیح الله Ù ) (@Zabihullah_4) 18 octobre 2018

Dans une déclaration officielle publiée sur Voice of Jihad (reproduite intégralement ci-dessous), les talibans ont déclaré que « les principales cibles de l’attaque étaient le commandant américain Miller et le tristement célèbre commandant général Abdul Raziq ».

Les taliban ont également affirmé que Zalmi Waisa, le gouverneur de Kandahar, Abdul Momin, le chef de la Direction nationale de la sécurité de la province, et « plusieurs autres responsables, dont des envahisseurs » ont été tués. La presse afghane a confirmé que le chef de la DNS avait effectivement été tué et que le gouverneur avait été blessé dans la fusillade.

Cette attaque est peut-être la plus effrontée en Afghanistan depuis que les États-Unis ont envahi le pays après les attentats du 11 septembre 2001. Les talibans ont pu infiltrer une réunion à laquelle assistait le général Miller, le commandant en chef de l’OTAN et des États-Unis en Afghanistan.

Miller, qui a récemment pris le commandement en Afghanistan, ne voulait pas ou ne pouvait pas, comme le note Thomas Joscelyn, traiter les taliban d’ennemis des États-Unis lors de son audience de confirmation des charges.

During his confirmation hearing, Lt. Gen. Miller struggled to answer a question about whether the Taliban was America’s enemy — he seemed to imply it was really just the Afghan government’s enemy. Have to wonder if today’s attack changes his view at all.https://t.co/mSL1fM45ln — Thomas Joscelyn (@thomasjoscelyn) 18 octobre 2018

La mort de Raziq pourrait avoir d’importantes répercussions sur la sécurité dans le sud de l’Afghanistan. Raziq a été le principal allié de l’armée américaine dans le sud. De 2009 à 2012, Raziq a joué un rôle déterminant dans la mobilisation de ses combattants pour débarrasser les taliban des fiefs de Kandahar, ainsi que dans les provinces voisines d’Uruzgan et d’Helmand. En tant que chef de police à Kandahar, il a gardé le silence sur l’insurrection des taliban, qui s’est intensifiée au cours des dernières années. Raziq a accumulé du pouvoir dans la province, et il n’est pas clair si l’un de ses adjoints peut effectivement le remplacer.

Les taliban ont ciblé Raziq à de nombreuses reprises par le passé dans des attentats-suicides et d’autres attentats. Il a été pris pour cible en raison de son influence à Kandahar et dans tout le Sud.

Les taliban espèrent déstabiliser Kandahar comme ils l’ont fait pour l’Uruzgan après les assassinats de Jan Mohammad Khan, ancien gouverneur de la province, en 2011, et de son neveu, Matiullah Khan, le chef de la police provinciale, en 2015. Comme Raziq, les Khans ont accumulé le pouvoir. Une fois les Khans tués par les taliban, Uruzgan est devenue l’une des provinces les plus dangereuses du pays.

Déclaration des taliban sur l’attaque de Kandahar :

Au milieu de la série d’opérations d’écrasement d’Al Khandaq en cours, les moudjahidin ont mené des attaques lors d’une réunion très médiatisée à l’intérieur des heures d’ouverture du gouverneur de Kandahar aujourd’hui après-midi.

Selon certains détails, les principales cibles de l’attaque étaient le commandant américain Miller et le tristement célèbre commandant général Abdul Raziq, chef de la police de ladite province.

Des d̩tails disent que le chef de police de Kandahar РAbdul Raziq -, le gouverneur de Kandahar РZalmi Waisa -, le chef provincial de la DNS РAbdul Momin Рainsi que plusieurs autres responsables, dont des envahisseurs, ont ̩t̩ tu̩s.

Ceci survient juste un jour après l’assassinat d’Abdul Qahar Jabbar, un autre marionnettiste et candidat clé aux élections américaines, dans la capitale de la province de Helmand..

My report on the assassination of General Raziq at a meeting where @ResoluteSupport commander General Miller was in attendance. I cannot overstate the gravity of this attack. A major win for the Taliban. Raziq will not be easily replaced. https://t.co/rfVsaXDzuA — Bill Roggio (@billroggio) 18 octobre 2018

Mon rapport sur l’assassinat du général Raziq lors d’une réunion où le @ResoluteSupport commandant général Miller assistait. Je ne peux pas dire sur la gravité de cette attaque. UNE victoire majeure pour les taliban. Raziq ne sera pas facilement remplacé.

#Afghanistan selon les dires du porte-parole #Taliban « le général Miller était explicitement visé par l’attaque » #Kandahar — Wassim Nasr (@SimNasr) 18 octobre 2018

#Afghanistan Le général Scott Miller est en charge depuis septembre 2018 — Wassim Nasr (@SimNasr) 18 octobre 2018

#Afghanistan les #Taliban annoncent « la mort du Général Abdelrazek à la tête de la sécurité de Kandahar, du général Abdelmenem à la tête des renseignements et du gouverneur de #Kandahr dans une ops qui a visé une réunion avec le général US Miller dans les locaux du gouverneur » — Wassim Nasr (@SimNasr) 18 octobre 2018

« Today I lost a great friend LTG Raziq. We had served together for many years. Afghanistan lost a patriot, my condolences to the people of Afghanistan. The good he did for Afghanistan and the Afghan people cannotbe undone. » – Gen. Scott Miller — Resolute Support (@ResoluteSupport) 18 octobre 2018

« Aujourd’hui, j’ai perdu un grand ami le LTG Raziq. Nous avions servi ensemble pendant de nombreuses années. L’Afghanistan a perdu un patriote, mes condoléances au peuple afghan. Le bien qu’il a fait pour l’Afghanistan et le peuple afghan ne peut être défait. » -Le général Scott Miller