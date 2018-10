Russie: Le système S-700

Le S-700 peut fermer la planète entière et aucun avion ne volera dans les airs – Vladimir Jirinovski, Douma

Эксперт: cистема ЗРК С-700 появится в ближайшие 5-10 лет

[Expert: le système SAM S-700 apparaîtra dans les 5 à 10 prochaines années]

La question du successeur des systèmes de missiles anti-aériens S-500, qui n’ont pas atteint une production de masse, ne se posera pas avant cinq à dix ans, selon l’expert militaire Alexeï Leonkov.

Auparavant, le Président du Parti libéral-démocrate de Russie LDPR, député à la Douma, Vladimir Jirinovski, avait déclaré que non seulement les systèmes S-300 et S-400, mais également les systèmes S-500, S-600 et S-700 seraient en service dans les forces armées russes. Ce dernier, selon l’homme politique, « peut fermer la planète entière et aucun avion ne volera dans les airs ».

« Le S-500 ne concerne que la production en série. Bien sûr, un certain délai doit être respecté, son opération dans l’armée. Par exemple, une utilisation de cinq à dix ans. Après cela, des projets de défense aérospatiale, à savoir complexes, ses positions de défense. Et, peut-être, alors il sera question d’un nouveau type de complexe », – a déclaré Leonkov à RIA Novosti lundi..

defence.ru

Source ria.ru

Adaptation Yandex