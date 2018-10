⚡Les États-Unis sont en train de perdre leur avance dans la technologie militaire face à la Chine et la Russie

Les USA sont en danger, s’ils ne se réveillent pas, la Chine et la Russie les feront bientôt danser!

By Mark Helprin

Opinion: The U.S. is losing its edge in military technology, writes Mark Helprin

[Opinion : Les États-Unis sont en train de perdre leur avance dans la technologie militaire, écrit Mark Helprin]

Dans l’ensemble du spectre des technologies militaires, les États-Unis perdent leur avantage à mesure que leurs concurrents gagnent du terrain.

Alors que l’Amérique se livre à une lutte politique digne d’asile et autodestructrice, des changements en grande partie inavoués façonnent tranquillement son destin. Les progrès rapides de la technologie militaire et la corrélation changeante des forces entre les États-Unis, la Chine et la Russie ne sont pas de bon augure. Nos lacunes militaires demeurent en grande partie non comblées, mais plutôt que de chercher à y remédier, nous ajustons notre doctrine pour y remédier. Ceci, l’équivalent martial de la « déviance définitoire » de Pat Moynihan, est potentiellement aussi dangereux que la faiblesse qu’il est censé compenser.

Résumer les déficiences ne leur rend guère justice. Dans le domaine nucléaire : La Chine est aujourd’hui une puissance déstabilisatrice majeure qui, contrairement à la Russie et aux États-Unis, n’est soumise ni à des limites numériques ni qualitatives, ni à des inspections de son infrastructure nucléaire opaque unique. Pourtant, aucun effort n’est fait pour l’intégrer dans un régime de maîtrise des armements. La modernisation nucléaire américaine – plutôt que la rénovation – n’est pas à la hauteur, entre autres, des missiles mobiles relativement invulnérables que possèdent la Russie, la Chine et même la Corée du Nord, car les missiles terrestres américains demeurent en danger. Affamées dans leur berceau, les défenses antimissile balistique américaines ne peuvent pas remplir leur objectif premier de dissuasion d’une première frappe en protégeant la partie de la capacité de représailles confinée dans des silos fixes. En réponse à un » missile » nucléaire sous-marin russe mettant les dix grandes villes portuaires américaines sur la voie de la destruction, les États-Unis n’ont rien fait…. rien. Et l’armée persiste à emballer la partie la plus sûre de la dissuasion nucléaire dans de moins en moins de sous-marins – 14 au lieu de 41 il y a quatre décennies. Tout ce qui précède sert à institutionnaliser l’instabilité nucléaire, de même que les lacunes des armes classiques.

La Chine et la Russie sont, à des degrés divers, en tête dans les domaines des communications quantiques, des armes antisatellites, de l’énergie dirigée et de l’hypersensibilité. Alors que les États-Unis dépendent entièrement de l’électronique et des satellites, l’armée américaine ne peut pas brouiller les communications quantiques, protéger son réseau de satellites ou se défendre contre les hypersoniques. La flotte déjà réduite de la Marine pourrait bientôt être vulnérable aux missiles qui volent si vite que la seule façon de les arrêter est d’utiliser des armes à énergie dirigée que même les navires de dernière génération n’ont ni la capacité électrique nécessaire ni la taille de la coque pour les équiper.

Si l’on ajoute à cela le fait que l’Amérique n’a pas réussi à construire ses propres îles fortifiées dans la mer de Chine méridionale et à aligner ses côtes avec une protection de missiles anti-missiles, cela équivaudra de facto à la reddition des eaux internationales à un concurrent cupide. En 2009, le Sénat a voté l’annulation du F-22, le premier avion de combat au monde, à un quart de l’achat initialement demandé. La Stratégie des Trentenaires de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord vise à mettre sur pied 30 escadrons aériens, 30 navires et 30 bataillons en 30 jours, c’est-à-dire 25 jours après que la Russie ait avalé les républiques baltes et les morceaux de la Pologne.

Si les États-Unis cèdent les eaux internationales, surveillent l’effondrement de certaines parties de l’Europe (comme en Crimée et dans le Donbass), déploient une flotte sans défense et, par défaut, ouvrent des vulnérabilités dans leur dissuasion nucléaire, le système international s’effondrera alors que leurs alliés feront défaut à leurs rivaux et, que des capitulationnistes américains se lèvent pour répondre aux attentes de leurs rivaux et adopter leurs principes. Nous avons assisté à l’aube de telles choses dans l’accord iranien, la «patience stratégique», des tournées d’excuses et une transformation fondamentale.

Les Américains ont-ils l’esprit d’empêcher cela ? Pour l’instant, non. Malgré l’augmentation récente et bienvenue des dépenses de défense, il ne s’agit pas seulement d’une question d’argent, mais aussi d’une allocation appropriée, de clarté stratégique et de volonté politique. Selon le représentant Adam Smith (D., Wash.), « Nous ne sommes pas en mesure d’avoir le budget de la défense que beaucoup de gens envisagent lorsqu’ils commencent à décrire ces scénarios cauchemardesques. » En d’autres termes, si les démocrates prennent la Chambre, les œillères se resserreront.

Mais ce n’est pas tout. Le déclin militaire sans remède par rapport aux ennemis potentiels est la cause d’une dangereuse modification de la doctrine, qui est en soi une forme d’apaisement précoce, quoique inconsciente. La nouvelle doctrine est exprimée par le général John Raymond, chef de l’Air Force Space Command, qui a déclaré en avril que les États-Unis réagiraient à une attaque contre leurs biens dans l’espace « à un moment, un endroit, une manière et un domaine de leur choix ». Il a appelé cela « un changement énorme dans notre stratégie globale », et c’est le cas. L’ancien ministre de la Défense William Perry proteste contre les armes nucléaires de faible puissance parce que « le président pourrait se sentir moins contraint… dans une crise ». Et un ancien planificateur d’opérations du U.S. Cyber Command soutient » le droit de répondre aux cyberattaques par des moyens conventionnels ».

Il s’agit d’aveux que les États-Unis ne peuvent pas se défendre proportionnellement et également dans l’espace, sur Internet et en réponse aux armes nucléaires tactiques, sauf par la menace d’une escalade et d’une intrusion dans d’autres domaines. Au début de l’ère nucléaire, le retrait des forces conventionnelles américaines en Europe a entraîné le recours aux armes nucléaires stratégiques en réponse à l’invasion soviétique. Au fur et à mesure que les Soviétiques acquièrent leur propre arsenal nucléaire, la doctrine mûrit et il devint évident qu’une réponse flexible, limitée autant que possible aux méthodes et aux moyens du défi, était nécessaire pour éviter une escalade désastreuse.

Comme l’avertit succinctement Michael Griffin, sous-secrétaire à la recherche et à l’ingénierie du Pentagone, si les États-Unis ne parviennent pas à se mettre à se positionner, par exemple, en ce qui concerne la défense contre les seuls hypersoniques, la Chine et la Russie « mettront en danger nos groupes aéronavals de combat… toute notre flotte de surface, notre force déployée avancée et nos forces terrestres », le seul choix étant « soit de les laisser faire, soit de se lancer dans le nucléaire ».

Ainsi, les Etats-Unis se seront mis dans la position de la Russie, qui a poursuivi les doctrines nucléaires soviétiques, dangereuses et désordonnées, sur lesquelles elle s’appuie en raison de la faiblesse de ses forces conventionnelles et du manque de « souplesse » des forces. Bref, les échecs américains en matière de vigilance peuvent forcer un pas doctrinal vers une intensité dans l’escalade, et un retour à une ère nucléaire plus périlleuse.

À l’exception des miracles d’ingéniosité qui ont si bien servi les États-Unis par le passé, la seule façon d’empêcher cela est d’injecter des fonds massifs, bien dirigés et attendus depuis longtemps, qui nous permettront d’éviter le risque extrême qui nous guette et sur lequel, autrement, nous allons bientôt danser..

wsj.com

Adaptation Yandex

Mark Helprin est un romancier américain, journaliste, chroniqueur conservateur, chercheur au Claremont Institute d’études diplomatiques et de philosophie politique, membre de l’American Academy in Rome, et du Council on Foreign Relations, est l’auteur de «Paris au présent»