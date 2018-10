La Syrie a dit “Niet” à l’aide humanitaire de la France

Hollande voulait attaquer la Syrie puis a armé les terroristes d’Al-Nosra et d’autres groupes! Macron a bombardé et occupé la Syrie par l’armée française! C’en est trop!

Damas ne souhaite pas recevoir de l’aide de la part de pays qui soutenaient les groupes armés ayant détruit le pays et tué des Syriens, a déclaré la ministre syrienne du Développement social contactée par Sputnik.

La France a des objectifs politiques en proposant son aide humanitaire aux Syriens, a estimé la ministre syrienne du Développement social et du Travail, Salwa Al-Abdullah.

«Nous recevons de l’aide de plusieurs pays, dont la Russie, la Chine ou le Brésil […]. La France cherche à se joindre à ce processus, mais pas par des considérations humanitaires. Elle a des raisons politiques pour cela. La France a à plusieurs reprises tenté de nous fournir de l’assistance humanitaire, mais nous l’avons toujours refusé», indique la ministre.

Cependant, la France a commencé à livrer de l’aide humanitaire aux Syriens par le biais de l’Onu. «Ils ont trouvé une solution de contournement», commente Mme Al-Abdullah.

«Nous ne voulons pas recevoir de l’aide de la part des États qui soutenaient les groupes armés détruisant notre pays et tuant notre peuple», explique-t-elle.

La ministre a également souligné que la Russie restait le principal fournisseur d’aide humanitaire en Syrie.

En juillet dernier, 50 tonnes d’assistance humanitaire française ont été acheminées jusqu’en Syrie par un avion militaire russe. Jusqu’alors, aucune capitale occidentale n’avait collaboré avec Moscou pour livrer de l’aide en Syrie. Le fret, composé de médicaments, de tentes, de couvertures et d’accessoires de cuisine, était destiné aux habitants de la Ghouta, dans la banlieue de Damas.

french.alahednews.com

Source fr.sputniknews.com

#ONU, #UNGA: La #Syrie appelle au retrait immédiat des forces d’occupation US, françaises et turques https://t.co/KcPx6U5ofL via @IntropaJacques #Macron en #Syrie, aucun droit! “Go Home” #France #Elysée #UN pic.twitter.com/DADpyEpgoN

— Intropa Jacques (@IntropaJacques) 30 septembre 2018