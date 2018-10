Syrie : ces « rebelles modérés » que l’Occident protège et arme…

Les snipers d’Al-Rahman furent balayés par les forces spéciales russes dont les très redoutables commandos Tchétchènes du président Kadyrov, à l’intérieur d’Alep et dans la Ghouta

A quoi ressemblent les « rebelles modérés » syriens que l’OTAN protège diplomatiquement et soutient militairement à coups de missiles de croisière EBDM-SCALP et Tomahawk ?

Pourquoi les médias occidentaux hurlent-ils au massacre à chaque avancée de l’Armée Arabe Syrienne et de ses alliés contre la myriade d’organisations armées rebelles et radicales en Syrie en invoquant une tuerie ou un gazage de populations civiles ?

Pour se faire une idée de ces rebelles modérés dixit nos hommes politiques, voici en exclusivité et sauf suppression par YouTube, une vidéo de propagande de la Légion Al-Rahmane ou Al-Rahman Corps, une organisation armée islamiste fort bien equipée en armes et en équipement, commandée par un capitaine déserteur de l’Armée de terre syrienne dénommé Abdelnassar Shamir, originaire d’un village perdu de la province centrale de Homs.

La légion Al-Rahmane (la légion du Miséricordieux, un des attributs de Dieu, en Arabe classique) est l’une des forces armées de l’Armée Syrienne Libre (ASL) et est alliée à Hayet Tahrir Al-Sham ou l’Instance de Libération du Levant et de ce fait elle est financé, soutenue et armée par le Qatar, la Turquie, le Royaume-Uni et la France.

Un certain support israélien fourni à cette organisation fut plusieurs fois évoqué, probablement du fait que le chef de la Légion soit issu de la très minoritaire communauté juive de Syrie mais cela n’a jamais pu être confirmé avec certitude. Cette légion islamiste a reçu un entraînement de haut niveau assuré par des SAS britanniques, des forces spéciales turques et françaises.

Elle était la principale force rebelle a opposer une très vive résistance à l’avancée des troupes de l’Armée Arabe Syrienne à Jobar, ou se distinguèrent les tankistes syriens face aux Snipers d’Al-Rahmane, puis dans le Qalamoun où le Hezbollah libanais. Les terroristes de la légion d’Al-Rahman furent les principaux pourvoyeurs de snipers embusqués à l’intérieur d’Alep et dans la Ghouta orientale avant d’en être balayés par les forces spéciales russes (dont les très redoutables commandos Tchétchènes du président Kadyrov).

Cette organisation est maintenant retranchée en compagnie de l’ensemble des autres groupes rebelles et radicaux à l’intérieur de la province rebelle d’Idleb en dépit de ses combats sporadiques avec les groupes soutenus par l’Arabie Saoudite ou Daech, principalement pour le contrôle des circuits économiques parallèles et la contrebande.

