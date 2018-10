🔴Les États-Unis et Israel sont inquiets de leurs F-35 S face aux S-300 en Syrie

Le F-35 invisible, impossible face aux S-300PM2, dans l’absolu, tout ennemi est étiqueté comme une cible, un numéro lui est attribué par le système de guerre électronique installé en Syrie et peut être engagé les par S-300 syriens

US Upgrading F-35 S Amid S-300 Delivery To Syria – Reports

[Les États-Unis modernisent leurs F-35 S après la livraison des S-300 en Syrie – Rapports]

La décision du Pentagone d’effectuer des tests supplémentaires sur son chasseur furtif F-35 signifie qu’il n’est pas aussi sûr de l’invisibilité de l’appareil face aux missiles russes S-300, écrit le journal indien EurAsian Times.

«Le fait que les Américains aient essayé de rendre l’avion invisible ne veut pas dire qu’il le soit vraiment. Et ce n’est pas pour rien que le Pentagone a soudainement annoncé la nécessité de tests supplémentaires sur le F-35 récemment. Cela montre clairement que les États-Unis eux-mêmes ne croient pas en la compétence du F-35 contre les systèmes de défense antiaérienne S-300 », a ajouté le site d’informations.

Selon EurAsian Times, le F-35 Lightning II a été développé dans le but de vaincre le système S-300 auquel les États-Unis avaient déjà accès. Dès que l’Iran aurait commencé à négocier avec la Russie pour l’achat de la S-300, Israël aurait payé beaucoup d’argent à la Grèce pour pouvoir accéder à ces systèmes et les étudier. Les Américains ont également acheté des parties du complexe via la Biélorussie.

Cependant, le système S-300 obtenu par les Américains «a été mis en service en 1978 et la différence entre la technologie moderne et celle de 1978 est énorme», indique le site Web.

S’exprimant sur les livraisons de la S-300 en Syrie, EurAsian Times a conclu qu’elles « augmenteront considérablement la défense aérienne syrienne, mais dans une seule région, puisqu’il a été annoncé que seuls quatre systèmes SAM seraient livrés. L’aviation israélienne est suffisamment nombreuse et bien équipée pour résister à une telle protection. Mais le risque de pertes, dans ce cas, sera beaucoup plus élevé. »

Le ministre israélien de la Coopération régionale, Tzachi Hanegbi, a déclaré plus tôt ce mois-ci que les capacités de la S-300 étaient depuis longtemps prises en compte dans la planification stratégique d’Israël.

L’ancien directeur général du bureau de conception principal du groupe Almaz-Antei, Igor Ashurbeili, a déclaré qu’une partie de la technologie S-300 avait été volée par les États-Unis.

Dans le même temps, le Pentagone a annoncé que les tests de combat à grande échelle des chasseurs F-35 Lightning II de cinquième génération commenceraient en novembre, et non en septembre, comme prévu, en raison de l’échec de Lockheed Martin à mettre à niveau le logiciel de l’avion à temps.

En tout, Israël doit recevoir 50 avions de chasse F-35A Lightning II des États-Unis, qui, après une mise à niveau, seront renommés F-35I Adir. Actuellement, Israël possède huit appareils de ce type.

Le système *S-300PM, fourni à la Syrie, est basé sur le complexe S-300PS, entré en service en Russie en 1993.

Le système amélioré est capable de détruire des avions et des missiles de croisière hypersoniques à une distance maximale de 200 kilomètres.

Moscou a fourni à la Syrie des batteries de missiles de défense aérienne avancés S-300 afin de protéger les troupes russes déployées dans ce pays arabe déchiré par la guerre à la suite de la récente destruction d’un avion de reconnaissance russe lors d’une frappe aérienne israélienne à Lattaquié.

*S-300PM Des experts et d’autres informations parlent de S-300PM2/PMU2, il y a une différence énorme de technologie. Le ministère de la Défense russe avait annoncé que ce nouveau système missile S-300 était puissant, d’une portée de plus de 250 km. A suivre, Yandex.

Dès l’instant où un avion de combat ennemi décolle, il est étiqueté comme une cible et un numéro lui est attribué par le système de contrôle automatique. D’ailleurs, le 2 octobre, le Ministre Choigou a informé le Président Poutine que le système “S-300 en Syrie” est OK! Nous avons renforcé et activé le système de guerre électronique. Un expert russe a déclaré -après le 18 septembre, les choses ont changé -le «mode actif» activé. Comment la Russie aveugle-t-elle les avions de guerre en Syrie?