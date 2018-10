🔴Le journaliste saoudien Jamal Khashoggi tué et découpé à la tronçonneuse

Le prince héritier Mohammed bin Salman – “Vous pouvez fouiller le consulat, nous n’avons rien à cacher”!

By Muraselon

Consulat d’Arabie Saoudite à Istanbul, Turquie – Le journaliste Jamal Khashoggi a été assassiné deux heures après son arrivée au consulat d’Arabie saoudite, a rapporté le New York Times.

Le journal a ajouté que le responsable turc avait expliqué que les ordres de tuer Jamal Khashoggi provenaient des plus hauts niveaux de la Cour royale d’Arabie Saoudite, soulignant que les responsables de la sécurité turcs étaient convaincus que Khashoggi avait été tué à l’intérieur du consulat.

Le responsable a qualifié le meurtre de « rapide et complexe »: dans les deux heures qui ont suivi son arrivée au consulat, une équipe d’agents saoudiens lui a découpé le corps à l’aide d’une tronçonneuse.

« C’est comme de l’imagination », a déclaré le responsable.

Par ailleurs, les médias turcs ont publié des images de 15 Saoudiens et des ambassadeurs de Turquie qui coïncidaient avec la disparition de Jamal Khashoggi.

Les médias turcs ont déclaré que les 15 Saoudiens seraient impliqués dans le meurtre et la torture de Khashoggi.

« La disparition de Khashoggi a eu lieu lorsqu’il a été recherché des documents relatifs au divorce dont il avait besoin pour son prochain mariage à une femme turque », a rapporté NBC News.

Elle a ajouté que Khashoggi avait déjà tenté d’obtenir l’acte de mariage de l’ambassade d’Arabie saoudite à Washington, mais les instructions de l’ambassade devaient être émises par le consulat d’Arabie saoudite en Turquie, où il avait perdu.

muraselon.com

Source nytimes.com

Source المصدر : نيويورك تايمز وكالات New York Times, Agences

Adaptation Yandex

Turan Kislakci, directeur de l’Association des médias turco-arabes et ami de M. Khashoggi, a déclaré s’être entretenu avec des responsables turcs qui lui ont dit que M. Khashoggi » a été tué et son corps a été démembré ».

Un fonctionnaire saoudien a déclaré que M. Khashoggi avait reçu ses documents et avait quitté les lieux mardi. Alors que les questions s’accumulaient, le prince héritier Mohammed bin Salmana déclaré dans une interview à Bloomberg mercredi soir qu’il permettrait aux enquêteurs turcs de fouiller le consulat. « Nous n’avons rien à cacher », a-t-il dit. The New York Times