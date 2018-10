Trois batteries de S-300PM russes livrées gratuitement à la Syrie

🎁🎁🎁Merci la Russie

By TASS

MOSCOU, le 8 octobre. /TASS/. La Russie a fait don à la Syrie de trois ensembles de systèmes de missiles S-300PM de huit lanceurs chacun, a déclaré une source diplomatique militaire à la TASS lundi.

« Le 1er octobre, trois batteries de systèmes S-300PM de huit lanceurs chacun ont été livrés à la Syrie, a indiqué la source.

« Ces systèmes étaient auparavant déployés dans l’un des régiments des forces aérospatiales russes qui utilise maintenant les systèmes S-400 Triumf. Les systèmes S-300 ont fait l’objet de réparations majeures dans des entreprises de défense russes, sont en bon état et sont capables d’exécuter des missions de combat « , a déclaré la source, ajoutant que les systèmes S-300PM ont été remis gratuitement à la partie syrienne.

Selon la source, avec les lanceurs, la Russie a livré plus de 100 missiles sol-air guidés pour chaque batterie.

Le S-300 est un système de missiles de défense aérienne capable d’éliminer les avions avancés [de haute technologie], y compris les avions utilisant la technologie furtive, les missiles balistiques à moyenne portée, les missiles tactiques et de croisière, ainsi que les avions de contrôle et d’alerte avancée aéroportés *AWACS/AEW&C [Airborne Early warning and Control] et les systèmes de reconnaissance et de frappe.

*AWACS Système de détection et de commandement aéroporté

Adaptation Yandex

L’agence de presse russe TASS a confirmé -a été livré à la Syrie -3 batteries de missiles S-300PM2/PMU2 de 8 lanceurs et plus de 100 missiles pour chaque batterie.

Combien de systèmes Pantsir-S1, TOR-M2 pour protéger les systèmes antimissiles S-300?

Là, on ne rigole plus! Yandex.

A suivre…