🧐👍Syrie: Les analystes russes affirment que le système S-300 peut détecter les avions F-22

Assad peut “Shooter” les avions furtifs!

Avant de se lancer dans une aventure sans retour, mieux vaut connaitre les données techniques du nouveau missile S-300PM2 et de ses radars?

[Les S-300 en Syrie seront capables de « voir » les avions de cinquième génération américains]

La livraison des S-300 russes à la Syrie a amené les médias américains à spéculer sur le fait que l’US Air Force pourrait déployer ses chasseurs furtifs F-22 pour neutraliser les défenses anti-aériennes du pays. Dans le même temps, Washington a également promis de fournir davantage de F-35 à Israël. Mais les avions de la 5e génération pourront-ils échapper au système de défense aérienne russe? Peu probable, disent les analystes.

Considérant le déploiement de la S-300 comme une « capacité symbolique » et suggérant que le Pentagone pourrait employer ses F-22 et ses Vipers F-16CJ pour supprimer ou détruire les défenses antiaériennes de la Syrie, comme ils étaient prêts à le faire au début de la campagne américaine des frappes aériennes en Syrie et en Irak en 2014, The Drive a fait valoir que les États-Unis « pourraient devoir revenir à de telles tactiques » après la livraison du système de défense aérienne russe.

S’exprimant devant Sputnik, des observateurs de la défense ont indiqué qu’il ne faisait aucun doute que l’US Air Force voudrait profiter de cette occasion pour en apprendre davantage sur les S-300 sur le terrain en utilisant le F-22, un avion spécialement conçu pour supprimer et détruire les avions de combat. les défenses aériennes techniques. Cependant, cela ne veut pas nécessairement dire qu’ils auront la liberté de le faire, a déclaré Sergei Sudakov, professeur à l’Académie des sciences militaires.

« La stratégie américaine consistant à utiliser Raptors contre des réseaux de défense antiaérienne ressemble à ceci: un ou plusieurs F-22 entrent sans être détectés dans la zone de couverture radar de l’ennemi, activent leurs systèmes de suppression électronique et commencent à bloquer les systèmes de détection et de guidage ennemis. En même temps , les avions effectuent des frappes contre les radars, les lanceurs et les postes de commandement », a expliqué l’universitaire.

« Après la percée, un deuxième échelon de chasseurs-bombardiers est activé pour compléter la déroute des forces ennemies. Paralysées par les attaques furtives, les défenses antiaériennes ennemies ne sont plus en mesure de résister. Mais ces opérations ne se déroulent que sur papier a noté « Sudakov.

Selon l’expert, même si les radars au sol ne voient pas les F-22, l’avion fera savoir sa présence dès que son système antiparasite de suppression radio-électronique embarqué se met en marche. Une fois que cela se produira, les systèmes de contrôle au sol pourront localiser la source de rayonnement, pointer ensuite vers l’emplacement de l’avion et lancer un missile anti-aérien pour le poursuivre.

Dans ce scénario, la seule chose que peut faire un pilote de Raptor en toute sécurité est de déterminer la zone de fonctionnement approximative des défenses anti-aériennes ennemies. Cependant, dans le cas des S-300, ce sont des systèmes mobiles qui peuvent rapidement être déplacés et déployés dans un nouvel emplacement. En ce sens, il n’existe pas d’avion totalement invisible.

« La faible visibilité radar du F-22 est un fait », a déclaré le journaliste militaire Mikhail Khodaryonok, un vétéran de la défense anti-aérienne soviétique âgé de 29 ans.

« Mais suggérer que cet avion est invisible pour les systèmes radar du S-300 est une exagération énorme. Sur la fréquence de la bande S, il est à peine visible, ce qui n’exclut pas pour autant la possibilité de tirer sur lui. Par exemple, dans la bande de fréquences VHF, le Raptor est très bien vu », a souligné le colonel à la retraite.

Selon Khodaryonok, le discours des médias américains sur la suppression des S-300 n’est qu’une « discussion vide » à ce stade.

« En ce moment, une guerre de mots est en cours. Je suis absolument convaincu que ni les Israéliens ni les Américains n’attaqueront les S-300 tant que des spécialistes russes seront en poste », s’est engagé à entraîner les forces syriennes. « Cependant, ils pourraient très bien essayer de les détruire dès qu’ils seront remis à l’armée syrienne », a admis l’officier à la retraite.

Selon Khodaryonok, le niveau d’entraînement au combat des forces syriennes reste insuffisant pour leur permettre de mettre en place le même type de système de défense antiaérienne en profondeur efficace dans tout le pays, à l’instar de celui qui existe à la base aérienne de Hmeimim. Cela, a-t-il dit, signifie que la Russie assume ses propres risques de réputation en tant qu’exportateur d’armes si les puissances occidentales ou Israël attaquent et mettent en échec les nouvelles capacités de la Syrie.

Pour empêcher cela, en plus des S-300, le ministère russe de la Défense a fourni à Damas le système unique d’identification de la Russie entre amis et ennemis, et promis une assistance pour la suppression radio-électronique de la navigation par satellite, des radars aéroportuaires et des systèmes de communication de combat de tout aéronef. tenter d’attaquer des cibles dans le pays.

Selon Sergei Sudakov, la situation en Syrie est depuis longtemps devenue « une guerre de mots, des menaces et de terribles intimidations », qui visent tous à masquer « le désir de Washington de déclarer sa supériorité sur la Russie à la veille des élections de mi-mandat ».

« Aux États-Unis, notre pays a été transformé en fantasmagorique il y a longtemps. Il est évident que les autorités actuelles veulent se vanter de leur électorat. Mais cela ne va pas au-delà des mots. Et s’ils le font, même un seul Raptor égaré ébranlerait sérieusement les partisans d’une « courte guerre victorieuse » et influerait sur l’issue de l’élection ».

En fin de compte, comme l’a observé l’observateur militaire de Sputnik, Andrei Kotz, le Pentagone devra réfléchir non pas deux fois, mais dix fois « avant de lancer ses meilleurs avions contre des systèmes de défense antiaériens comme le S-300. Maintenir la réputation d’une arme dans une vraie guerre est un double épée tranchante. Il suffit que l’US Air Force perde un F-22 pour que le complexe militaro-industriel américain subisse un préjudice considérable en termes de réputation. »

