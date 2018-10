Nouvelle livraison de missiles S-300 déchargés en Syrie

New Delivery Of S-300 Missiles Unloaded In Syria (VIDEO)

La deuxième cargaison de missiles S-300 est arrivée en Syrie conformément à la décision prise par la Russie de doter l’armée syrienne du système de défense aérienne avancé.

Des images publiées par Zvezda montrent le système de missile S-300 en cours de déchargement à la base aérienne côtière de Hmeimim.

La nouvelle expédition comprend également du matériel pour le radar, les véhicules et les lanceurs.

La première livraison S-300 a été effectuée le 3 octobre.

Selon MURASELON, la Russie a envoyé une batterie de S-300PMU2 comprenant quatre systèmes de lancement, dont deux ont été déchargés jusqu’à présent.

Le système de défense aérienne nouvellement arrivé devrait être déployé dans les régions du centre et du sud de la Syrie afin de couvrir la quasi-totalité de son espace aérien; en particulier les zones ciblées par les frappes aériennes israéliennes auparavant.

L’image ci-dessous montre les capacités des missiles S-300 à protéger l’espace aérien syrien une fois déployés près de la capitale.

Le système avancé peut couvrir l’ensemble de la côte syrienne, le sud du Liban et le nord de la Palestine occupée.

Les missiles S-300 ont une portée de 150 à 250 km et sont capables d’abattre simultanément 24 avions en plus de 16 missiles balistiques.

Selon la chaîne Zvezda, affiliée au ministère de la Défense russe, un avion de reconnaissance américain survolerait la base aérienne de Hmeimim à la suite de la livraison de missiles S-300.

Once S-300 missiles arrived in Syria, US aircraft starts spy task on Humaimem airbase – https://t.co/bsJ0b1aMN6

Le Boeing RC-135 est une famille de gros aéronefs de reconnaissance construits par Boeing et modifiés par un certain nombre de sociétés, utilisés par la United States Air Force et la Royal Air Force pour aider les services de renseignement de théâtre et de niveau national, à une visibilité quasi temps réel capacités de collecte, d’analyse et de diffusion.