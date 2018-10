Forces spéciales russes: Exercice “Recherche-2018” au Kazakhstan

Les forces spéciales détruisent l’ennemi, une opération en zone rocheuse et glaciaire à 3 500 mètres

Les forces spéciales russes ont conquis le sommet Nursultan au cours de l’exercice de l’OTSC « Recherche-2018 » au Kazakhstan

Le groupe des forces spéciales de la Région militaire Centre ont conquis le sommet Nursultan au cours de l’exercice tactique spécial «Recherche-2018» avec les forces et les moyens des services de renseignement et des unités des États membres de l’*OTSC, qui a lieu au Kazakhstan.

Dans les conditions de hauts plateaux, des militaires ont effectué une montée nocturne à une hauteur de 3 500 mètres et ont mené une opération visant à détecter et à détruire le poste d’observation de l’ennemi conventionnel. Surmontant la zone rocheuse et glaciaire, des militaires avaient planté les drapeaux de la Fédération de Russie et de l’OTSC à l’altitude de 4 330 mètres.

Les unités des Forces armées des pays de l’OTSC – Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizie, Russie et Tadjikistan – participent à l’exercice. Au total, environ 3 000 militaires et plus de 500 unités d’équipement, y compris du matériel aéronautique, sont impliqués dans l’exercice «Recherche-2018».

fr.mil.ru

*OTSC Organisation du traité de sécurité collective

