L’armée syrienne libère Qaa al-Banat à Safa dans le désert de Soueida Est, Syrie

L’armée avait infligé de lourdes pertes aux terroristes

Soueida [Suweida] – Des unités de l’armée arabe syrienne, en collaboration avec les forces alliées, ont poursuivi leur progression au fond des zones rocheuses périphériques des collines de Safa, dernier rassemblement des terroristes de « Daech », au fond du désert de Soueida est, s’emparant de nouvelles superficies en direction de Qabr Cheikh Hussein.

Le correspondant de guerre de SANA a dit que des unités de l’armée avaient poursuivi leurs opérations intensives contre les terroristes de « Daech » sur l’axe nord-ouest du fond du désert de Soueida est et avaient repris le contrôle d’Ardh Qaa Banat et de nouvelles superficies sur l’axe ouest et sud-ouest en direction de Qabr Cheikh Hussein.

al Safa – Qaa al-Banat et Qabr Sheikh Hussein

Il a fait savoir que l’armée avait infligé de lourdes pertes aux terroristes dans les zones mentionnées.

A. Chatta

sana.sy

