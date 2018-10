US Forces Sending East European Weapons To Terrorists In Syria

Les forces armées américaines ont fourni des armes aux terroristes en Syrie, a rapporté un quotidien russe mercredi, ajoutant que la plupart de ces cargaisons étaient des armes et des munitions fabriquées dans les États de l’Europe de l’Est.

Le journal en langue russe Eurasia a rapporté que la Bulgarie est toujours la principale source de fourniture d’armes aux groupes terroristes en Syrie.

Le quotidien a ajouté que les armes bulgares avaient été remises aux terroristes par des États tiers, ajoutant que les États-Unis étaient impliqués dans la livraison des armes bulgares aux terroristes en Syrie.

Le quotidien a ajouté que les États-Unis avaient importé pour 98 millions de dollars d’armes fabriquées en Bulgarie en 2016 lorsque des terroristes en Syrie ont eu accès à des missiles Grad et à d’autres armes uniques, notamment des canons antichars.

Le quotidien a également déclaré que les Etats-Unis avaient également envoyé des munitions aux terroristes en Syrie, révélant notamment que la Bulgarie avait vendu 23 tonnes de munitions à une société américaine affiliée à la société britannique Chemring Military Products Company cette année.

À la mi-septembre, l’armée syrienne a lancé deux opérations d’embuscade distinctes contre Daech dans la région de Palmyre (Tadmur), découvrant un important volume d’armes, y compris des armes américaines.

Les soldats de l’armée ont tendu une embuscade à un groupe de Daech qui tentait de quitter Al Tanf, vers le sud de Homs, pour se rendre à Al Bayarat al-Qarbi, à Palmyre pour se diriger vers Raqqa via la région d’al-Taweinan et Wadi Abyaz Dam.

Les hommes de l’armée ont tué deux terroristes et en ont capturé deux autres, forçant les dernières poches du terroriste à fuir le champ de bataille.

Les soldats de l’armée ont également saisi un grand volume d’équipement militaire et six motos.

Entre-temps, d’autres unités de l’armée ont tendu une embuscade à un autre groupe de terroristes de Daech dans la région d’Al Forou’a, à 70 km au sud-est de Palmyre, et ont capturé cinq terroristes.

Les unités de l’armée ont saisi deux véhicules militaires dotés de dispositifs de communication à bord et un grand volume de mitrailleuses et de fusils M16 de fabrication américaine ainsi que plusieurs caisses de munitions..

en.muraselon.com

Adaptation Yandex

