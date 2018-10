Les premiers moments du déchargement des missiles S-300 en Syrie

Merci Russie!🇷🇺🍻🎉💐🌼🌺

By Muraselon

The First Moments S-300 Missiles Unloaded In Syria

Le système de missiles S-300 a été déchargé des avions russes dans la base aérienne côtière de Hmeimim, conformément à une décision antérieure prise par le ministère russe de la Défense.

Les images diffusées par les médias russes montrent le déchargement d’une cargaison de S-300 d’un avion cargo russe.

Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigou, a déclaré au président Vladimir Poutine que le processus de livraison de missiles S-300 à la Syrie était terminé, confirmant que l’armée syrienne est maintenant en possession du système.

Shoigou a ajouté que l’armée syrienne a reçu quatre systèmes de défense aérienne S-300, ainsi que 49 radars, véhicules et lanceurs.

« Les officiers de l’armée syrienne seront formés à l’utilisation des missiles modernisés dans un délai de 3 mois », a commenté Shoigou, « un système unifié pour les défenses aériennes syriennes sera également établi d’ici le 20 octobre ».

La Russie a décidé de fournir des missiles S-300 à la Syrie après l’effondrement de l’avion russe IL-20 au large des côtes syriennes le 18 septembre.

L’IL-20 a été abattu par erreur par la défense aérienne syrienne après qu’un F-16 israélien se soit couvert contre l’avion russe.

La Russie a tenu Israël pleinement responsable de cet incident tragique.

en.muraselon.com

Adaptation Yandex

#Choïgou :#Moscou a parachevé la livraison du système «#S300» à la #Syrie https://t.co/RumEXqJBRy @IntropaJacques Le Ministre Choïgou a informé le Président #Poutine que le système “S-300 en Syrie” est OK! Nous avons renforcé et activé le système de guerre électronique #Russie pic.twitter.com/2s7Cx74uIW — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 2 octobre 2018

Footage of the delivery of S-300 (S-300PM2) surface-to-air missile system to Syria.The missile system being unloaded from an An-124-100 Ruslan strategic airlift jet aircraft at the Hmeymim air base. pic.twitter.com/FaDWGRbmAW — Military Advisor (@miladvisor) 3 octobre 2018

Livraison du système de missiles sol-air s-300 [s-300PM2] à la Syrie. Le système de missiles étant déchargé d’un avion de transport stratégique a-124-100 Ruslan à la base aérienne de Hmeimim.

.@MoD_Russia: 49 military vehicles of S-300 system, incl 4 launchers, delivered to Syria to protect our personnel. Training of Syrian officers to use the hardware will be completed in 3 months. pic.twitter.com/cdZTajJ7dX — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 3 octobre 2018

Ministère russe de la Défense, 49 véhicules militaires du système S-300, y compris 4 lanceurs.

Russian Defence Ministry shares first photos and video footage of the Russian S-300 air defence systems arriving in #Syria. Its purpose is to help keep Syrian skies safe pic.twitter.com/JGSU5TKcVi — Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) 3 octobre 2018

Le Ministère russe de la défense partage les premières photos et séquences vidéos des systèmes russes S-300 de défense aérienne qui arrivent en Syrie. Son but est d’aider à garder le ciel syrien en sécurité

L’auteur Muraselon parle de 4 systèmes S-300? Le ministère russe de la Défense a cité 4 lanceurs!

A suivre…