Choïgou :Moscou a parachevé la livraison du système «S-300» à la Syrie

Le Ministre Choïgou a informé le Président Poutine que le système “S-300 en Syrie” est OK! Nous avons renforcé et activé le système de guerre électronique

Moscou – Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a assuré que la Russie avait parachevé la livraison des systèmes de missiles « S-300 » à la Syrie.

Dans un point de presse, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a fait noter que Choïgou avait informé le président Vladimir Poutine lors d’une réunion qu’il avait tenue avec les membres du Conseil de sécurité nationale pour examiner la situation en Syrie que l’opération de la livraison des systèmes de missiles S-300 avaient été parachevée.

A. Chatta

sana.sy

Syrian military to be trained to use Russian S-300 systems within three monthshttps://t.co/1urhXEcF9e pic.twitter.com/fE4pnpglyD

— TASS (@tassagency_en) 2 octobre 2018