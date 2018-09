📹ONU, UNGA: Lavrov met les terroristes d’Idlib dans deux options inévitables

Les terroristes devant faire face à deux options, soit les éliminer, soit les poursuivre en justice – Sergueï Lavrov, Russie

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré vendredi qu’il y avait de nombreuses spéculations sur le traitement des terroristes d’Idlib.

« En ce qui concerne le sort des terroristes du Front Al-Nusra à Idlib après la signature de l’accord russo-turc, de nombreuses informations indiquent qu’ils pourraient être transférés vers d’autres points chauds comme l’Afghanistan », a-t-il déclaré à la presse. questions en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies.

«Tout cela est inacceptable, les terroristes devant faire face à deux options, soit les éliminer, soit les poursuivre en justice».

M. Lavrov a déclaré que la Turquie s’était engagée à séparer l’opposition terroriste du Front Al-Nusra, prête à participer au processus politique, en exprimant l’espoir qu’Ankara achèverait sa mission malgré toutes les difficultés.

En réponse à une question sur la constitution syrienne, Lavrov a déclaré: «Il est très important d’être très prudent dans le choix des membres du Comité de rédaction de la constitution. Ils représenteront la société civile et devront donc être acceptés par le gouvernement et l’opposition. »

«Nous insisterons pour ne pas nous précipiter. Bien entendu, le report ne devrait pas être reporté indéfiniment, mais voici le plus important, la qualité des membres du comité constitutionnel, et non de fixer une date artificielle.

Récemment, les présidents russe et turc ont conclu un accord sur Idlib en vue de créer une zone démilitarisée sur une distance de 15 à 20 km dans la province aux prises avec des difficultés.

Pour sa part, Damas a salué l’accord, soulignant qu’il ne s’agit que d’un accord temporaire, car tous les territoires de la République arabe syrienne seront libérés du terrorisme..

