ONU, UNGA: À New York, la Syrie signe “Le code de conduite pour un monde sans terrorisme”

La France se sent mal, l’équipe Hollande-Fabius-Le Drian misait sur les terroristes pour se débarrasser du Président Assad. Lafarge construisait des bunkers pour Daech, détruits par la Russie dès 2015

Les Rafale et les Mirage français n’ont jamais bombardé les positions du Front Al-Nosra

New York – La délégation de la République arabe syrienne a participé à la signature du « code de conduite pour un monde sans terrorisme », et ce, en marge de sa participation aux travaux de la 73e session de l’Assemblée générale des Nations unies tenue actuellement à New York.

Dr Bachar Jaafari, Représentant permanent de la Syrie auprès des Nations unies, a signé aujourd’hui au nom de la République arabe syrienne la déclaration qui a été également signé par des représentants de plus de 100 pays membres des Nations unies

Le « Code de conduite » confirme que la lutte contre le terrorisme est une action collective internationale qui doit contenir une réelle volonté politique pour éliminer cette menace en vue d’assurer la sécurité et la prospérité aux peuples du monde sans ni politisation ni sélectivité.

Ce document confirme également la nécessité d’unir tous les efforts internationaux visant à éradiquer toutes les conditions et les facteurs qui causent la propagation de la menace du terrorisme, en particulier en ce qui concerne la diffusion de l’idéologie extrémiste, l’implication de certaines parties dans le financement, l’armement et le recrutement des groupes terroristes armés et la facilitation de leur déplacement dans tout le monde.

D.H./ R.B.

sana.sy

Le Canard enchaîné révèle encore que le gouvernement #Hollande a épargné et parié sur le Front Al-#Nosra. La vraie pensée de #Fabius sur Al-Nosra Ce sont des gens qui se battent contre Bachar, donc c'est très difficile de les désavouer



Syrie, chute précise d’une bombe anti-bunker lancé par un Su-34, détruit une fortification de Daech à Raqqa.

Il est à noter que la bombe à trajectoire corrigée KAB-1500 est un engin de haute précision. Elle est équipée d’un dispositif laser d’autoguidage. Les bombes KAB-1500 sont destinées à détruire des bunkers souterrains, des sites situés dans les montagnes, des sites de stockage de munitions et des postes de commandement bien protégés. Elles peuvent pénétrer à 20 m sous terre ou sous 3 m de béton avant d’exploser. KAB-1500

L’armée arabe syrienne, à deux pas de l’enfer, la victoire.