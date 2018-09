L’Iran menace Israel

By Leith Aboufadel

BEYROUTH, LIBAN, le 27, 22h40 – Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de l’Iran, *Ali Shamkhani, a déclaré à son homologue russe Nikolai Patrushev que si Israël frappait de nouveau la Syrie, son pays réagirait de façon « regrettable ».

« Le régime sioniste cherche à stabiliser la crise en Syrie et a pris des mesures pour soutenir directement les groupes terroristes et pour frapper l’armée et les forces syriennes qui luttent contre le terrorisme », a déclaré M. Shamkhani, cité par *Tansim News Agency.

Les commentaires de Shamkhani surviennent à peine dix jours après l’attaque dévastatrice menée par l’armée de l’air israélienne en Syrie occidentale.

Au cours de l’attaque israélienne, l’armée syrienne a tiré un missile de défense aérienne S-200 sur un F-16 de l’ennemi, mais elle a frappé un avion de reconnaissance russe IL-20.

La Russie a découvert que le F-16 israélien avait utilisé l’IL-20 comme couverture, ce qui a finalement entraîné son effondrement au large de la côte de Lattaquié.

almasdarnews.com

Source *Tasnim News Agency

Un commandant iranien *Ali Shamkhani, son grade est vice-amiral

Adaptation Yandex