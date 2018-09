🔴Un cargo russe vers la Syrie, système S-300 à bord? La Russie déploie plus d’avions de combat

Que se passe t-il? La Russie se renforce, a déployé davantage d’avions de combat, plusieurs avions de transport entre -Lattaquié -Damas -Téhéran -Russie

By Leith Aboufadel

Large Russian cargo ship heads to Syria with possible S-300 system on board

[Un grand cargo russe se dirige vers la Syrie avec un éventuel système S-300 à bord]

BEYROUTH, LIBAN, 14h30 – Un grand cargo russe s’est frayé un chemin à travers le détroit du Bosphore cette semaine en direction du port de Tartous, dans l’ouest de la Syrie.

Selon Yoruk Isik de l’observateur du Bosphore, le Ro-Ro Sparta III affrété par le gouvernement russe est en route de Novorosiisk à Tartous.

S-300 to Syria ? Ship of Interest: Russian government chartered, Russia flag Ro-Ro Sparta III transits Bosphorus towards Mediterranean en route from Novorossiysk to #Tartus #Syria carrying military cargo for Oboronlogistika, established in 2011 and 100% owned by the Russian MoD. pic.twitter.com/KvIRV5R7uP — Yörük Işık (@YorukIsik) 27 septembre 2018

Isik a dit que ce grand cargo russe pourrait transporter le système de défense aérienne S-300 à l’armée syrienne.

Lundi, le ministère russe de la Défense a annoncé sa décision de livrer le système de défense aérienne S-300 à l’armée syrienne.

La décision du ministère russe de la Défense a été prise une semaine seulement après l’effondrement d’un avion de reconnaissance IL-20 au large de Lattaquié.

Le gouvernement russe a blâmé l’armée de l’air israélienne pour la disparition de l’IL-20, malgré l’impact d’un missile syrien S-200 sur l’avion.

Moscou a découvert que le F-16 israélien se cachait derrière l’IL-20 alors que le missile approchait de l’avion..

Arrivée en #Syrie du premier équipement de guerre électronique russe https://t.co/K3Erf8Kzfc via @IntropaJacques Vous avez voulu fâcher #Poutine, maintenant le champ de vision de l’armée syrienne passe par Jérusalem, Tel-Aviv et Chypre #Syria #Russie pic.twitter.com/nzWFJaLYW2 — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 25 septembre 2018

Base aérienne de Hmeimim, Syrie le 27/09/18.

Les forces aériennes russes ont déployé d’avantage d’avions de combat à Hmeimim/Khmeimim.

7 avions de transport militaire Iliouchine II-76.

The #RuAF An-124 transport aircraft carrying components of S-300 SAM system landed at Hmeymim airbase. pic.twitter.com/6u86oxpX24 — Military Advisor (@miladvisor) 27 septembre 2018

Plane of Interest / Transport from Monchegorsk: RuAF 224th Flight Unit Antonov An-124-100 Ruslan massive heavy lifter plane departed Monchegorsk RuAF base in Murmansk approx 36h ago and then flew to Humaymim #Latakia over Caspian & through Iraq & Iran. Just departed Humaymim pic.twitter.com/x8i7UzjDCv — Yörük Işık (@YorukIsik) 28 septembre 2018

LIVE⚠️Climbing out of Humaymim RuAF base in Latakia: Russian AirForce 224th Flight Unit Antonov An-124-100 Ruslan massive heavy lifter plane departed Humaymim #Latakia en route to Damascus or directly back to Russia. RA82035 picked up cargo in Murmansk 36h ago. pic.twitter.com/McaDjHCKqV — Yörük Işık (@YorukIsik) 28 septembre 2018

⚠️LIVE/ Final Approach to Moscow Chkalovsky: Russian Air Force 223rd Flight Unit Tupolev Tu-154B 2 flew from Humaymim RuAF base in #Latakia #Syria to Moscow Chkalovsky through Turkish airspace. Descending for Moscow. pic.twitter.com/zuTQoNyAGM — Yörük Işık (@YorukIsik) 27 septembre 2018

⚠️LIVE: Final Descent to Damascus!:⚠️: Syrian Arab Air Force 585th Transport Squadron of the 29th Air Brigade Ilyushin IL-76T YK-ATB heavy lift is flying from Tehran Mehrabad to Damascus. Equipment recently returned from upgrade in Russia. About to land to Damascus. pic.twitter.com/cMql6KMLgf — Yörük Işık (@YorukIsik) 27 septembre 2018

NOW⚠️LIVE: Over Bagdad!:⚠️LIVE: Syrian Arab Air Force 585th Transport Squadron of the 29th Air Brigade Ilyushin IL-76T YK-ATB heavy lift is flying from Tehran Mehrabad to Damascus or T4. Same equipment arrived to Tehran from Damascus. Entering Syrian airspace now. pic.twitter.com/SqdtdSS3LG — Yörük Işık (@YorukIsik) 27 septembre 2018

⚠️LIVE:Russian Air Force 223rd Flight Unit Tupolev Tu-154B 2 is climbing out ofHumaymim RuAF base in #Latakia #Syria, likely returning to Moscow Chkalovsky through Turkish airspace. pic.twitter.com/CM9bOwTpqD — Yörük Işık (@YorukIsik) 27 septembre 2018

Pouya Air Ilyushin Il-76TD cargo airliner, the same equipment which flew from Rostov-on-Don to Tehran Mehrabad yesterday, (a.k.a. YAS AIR listed by @USTreasury OFAC/SDN on15/9/14-also subject to SDGT/IRGC/IFSR) flew from Tehran to Latakia or Hama #Syria;returned to Mehrabad13:00Z pic.twitter.com/458htmCvn6 — Yörük Işık (@YorukIsik) 27 septembre 2018