La Russie lance des exercices de défense aérienne massifs avec plus de 100 avions de combat

La Russie montre sa puissance à l’OTAN, elle n’est pas seule

Lors de la préparation au combat, les forces de la CEI ont également mené des vols supersoniques et *stratosphériques

By Leith Aboufadel

Russia launches massive air defense drills with 100+ warplanes

BEYROUTH, LIBAN, 12h00 – La Communauté des Etats indépendants *CEI a commencé ce matin des exercices de défense aérienne à grande échelle, a annoncé le ministère russe de la Défense.

Selon le ministère russe de la Défense, plus de 100 avions de combat, y compris des bombardiers stratégiques, participent à ces exercices de défense aérienne.

Plus de 130 postes de commandement et de contrôle ont commencé à effectuer des tâches de formation à 08:00 heure de Moscou, a précisé le ministère. La Force aérospatiale russe gère l’exercice.

« Jusqu’à 100 avions d’attaque Su-27, MiG-29, MiG-31 et Yak-130, bombardiers Su-24 et Su-34, avions d’assaut Su-25, avions d’assaut Tu-22, Tu-160 et Tu-95, et hélicoptères Ka-27 et Mi-8 des forces armées russes, arméniennes et biélorusses, Le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan, ainsi que des unités de troupes radiotechniques et des troupes de défense aérienne et antimissile des États spécifiés au sein du système commun de défense aérienne participent à l’exercice », a indiqué le ministère de la Défense.

« Le Centre de gestion des forces aérospatiales situé dans la ville de Moscou gère les forces de défense aérienne impliquées dans les exercices, » a conclu le ministère russe de la Défense..

Совместная тренировка объединенной системы #ПВО стран #СНГ началась на территории семи государств. Первой задачей для нее стало обнаружение в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах контрольных целей условного воздушного противника https://t.co/PBq3OH744B pic.twitter.com/K7DueAHfwh — Минобороны России (@mod_russia) 27 septembre 2018

Source Ministère de la Défense russe

*CEI Communauté des États indépendants

*stratosphériques -altitude entre 10 et 50 km fr.mil.ru

Adaptation Yandex

Les commandements des États de différents niveaux sont impliqués dans l’exercice sont : la Fédération de Russie, la République d’Arménie, la Biélorussie, la République du Kazakhstan, la République kirghize, la République du Tadjikistan, la République d’Ouzbékistan.

Exercice conjoint du système de défense aérienne des Etats participants de la CEI se déroule sur le territoire de sept pays

Le 27 septembre, un exercice conjoint du système de défense aérienne des Etats participants de la CEI a débuté sur le territoire de sept États de la CEI. On a détecté les cibles de contrôle de l’ennemi aérien conventionnel. Les avions Tu-160 et Tu-95MS, ainsi que les bombardiers Tu-22M3 de l’armée de l’air russe ont joué le rôle de l’ennemi conventionnel.

Dans le cadre de l’exercice, on contrôle la préparation au combat des membres du personnel des Troupes de défense antiaérienne en service dans le système de défense aérienne des pays de la CEI par des vols de contrôle, y compris les vols supersoniques et stratosphériques.

Les équipages d’avions Tu-160, Tu-95, Tu-22, Su-30SM, Su-27, Su-25, MiG-29 et MiG-31 effectuent des manœuvres conjointes dans l’espace aérien de la Fédération de Russie, la Biélorussie, la République du Kazakhstan, la République kirghize, la République du Tadjikistan, la République d’Ouzbékistan, désignant les avions qui violent l’espace aérien.

Jusqu’à 100 avions des pays participants du système de défense aérienne conjoint participent à l’exercice, notamment les chasseurs Su-30SM, Su-27, MiG-29, MiG-31, les bombardiers Su-24 et Su-34, les avions d’attaque Su -25, les avions Tu-22M3, Tu-160, Tu-95MS, les hélicoptères Ka-27 et Mi-8, ainsi que les avions déployés sur des bases aériennes russes au Kirghizistan et en Arménie.

Au total, jusqu’à 100 avions, plus de 9 000 militaires et environ 130 postes de commandement de différents niveaux sont impliqués. Ce sont : la Fédération de Russie, la République d’Arménie, la Biélorussie, la République du Kazakhstan, la République kirghize, la République du Tadjikistan, la République d’Ouzbékistan. Plus de 160 divisions d’ingénierie radio et plus de 40 unités de missiles antiaériens du système de défense aérienne combiné des États sont impliqués dans l’exercice. fr.mil.ru

Trois bombardiers porteurs d’engins stratégiques Tu-160, Tu-95MS et quatre bombardiers de longue portée Tu-22M3 des Forces aéroportées russes sont impliqués à l’entraînement du système intégré de défense aérienne des États membres de la CEI

Trois bombardiers porteurs d’engins stratégiques Tu-160, Tu-95MS et quatre bombardiers de longue portée Tu-22M3 des Forces aéroportées russes ont décollé des aérodromes de stationnement et mis le cap sur les régions de l’Europe orientale et de l’Asie centrale.

Dans le cadre de l’entraînement avec des organes de gestion et des forces de garde de défense aérienne des États membres de la CEI, les porteurs d’engins sont des cibles de contrôle pour des forces de défense aérienne de la Biélorussie, du Kazakhstan, du Tadjikistan, de l’Ouzbékistan, de la Kirghizie, des Forces aérospatiales, des formations de l’Armée de l’air et de défense aérienne des Régions militaires Ouest, Centre, Sud des Forces armées russes.

Les détachements de surveillance des troupes radiotechniques et de défense anti-aérienne des Régions militaires Ouest, Centre, Sud des Forces armées russes ont découvert des cibles de contrôle et effectué des frappes conventionnelles.

Au total, près de 100 avions ont décollé des aérodromes des États membres des forces impliquées de la CEI.

Les unités de l’aviation, des troupes radiotechniques et de défense anti-aérienne de l’Arménie, de la Biélorussie, du Kazakhstan, de la Kirghizie, de la Russie, du Tadjikistan et de l’Ouzbékistan participent à l’inspection d’aptitude opérationnelle des forces de surveillance de défense aérienne.

Pendant l’exercice, on pratiquent les actions des organes de gestion lors de l’application de forces de surveillance de défense aérienne contre des avions-contrevenants des règles d’utilisation de l’espace aérien, des aéronefs violant les frontières des États membres de la CEI, des aéronefs détournés et en détresse. fr.mil.ru

Les participants à l’entraînement du système intégré de défense aérienne de la CEI ont effectué près de 200 lancements conventionnels de missiles anti-aériens guidés

Les unités des Troupes radiotechniques et de défense aérienne des forces armées de la Russie, Biélorussie, Arménie, du Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan et de l’Ouzbékistan participent à l’entraînement de gestion des forces de surveillance du système de défense aérienne intégré des États membres de la CEI.

Les unités sont équipée des dispositifs de détection électromagnétique « Kasta-2-2 », « Nebo », « Podlet », « Gamma-S1 » et des complexes de moyens d’automatisation « Foundament ».

Les avions de chasse Mig-31, Mig-29, S-30SM et Su-27 ont effectué plus de 50 pointages sur des avions-contrevenants.

Les unités de systèmes S-400 « Truimph », S-300 « Favorit », de systèmes d’arme antiaérien « Pantsir-S » des Forces aérospatiales, de l’Armée de l’air et des Troupes de défense aérienne des régions militaires et de systèmes d’arme des États membres du système intégré de défense aérienne de la CEI ont effectué près de 100 actions contre des cibles ariennes et près de 200 lancements conventionnels des missiles anti-aériens guidés contre des cibles de contrôle.

En outre, lors de l’événement, les unités radiotechniques ont effectué la conduite de plus de 3 000 aéronefs. fr.mil.ru

L’aviation des États membres de la CEI est revenue sur les aérodromes après l’exercice de défense aérienne

L’aviation et les unités de contrôle de la défense aérienne sur la base du système de défense aérienne uni des États membres de la CEI, est retourné sur ses aérodromes.

Huit régiments aériens des Forces aérospatiales russes ont participé à l’exercice, en utilisant les avions de transport à longue portée, Mig-29, Su-27, Su-30SM, MiG-31, les avions Tu-160, Tu-95MS et Tu-22M3. De plus, l’aviation des bases aériennes russes au Kirghizistan et en Arménie a été impliquée. Les aérodromes Khotilovo, Koursk, Besovets, Engels, Bolshoye Savino, Tolmachevo et d’autres ont été impliqués.

Pendant l’exercice, les équipages de quatre avions MiG-31 de l’armée de l’air russe et des forces aériennes du Kazakhstan ont mis au point les actions des forces de défense aérienne sur des cibles supersoniques et stratosphériques.

Les équipages des avions MiG-29, Su-27 et Su-30SM ont pratiqué les missions spéciales.

Pour augmenter le champ radar, deux avions A-50 ont été impliqués. Ils ont effectué les missions depuis les aérodromes Sescha et Tolmachevo.

Pendant l’exercice, plus de 20 questions différentes visant à renforcer les frontières aériennes des pays de la CEI ont été pratiquées. Sept pays membres de la CEI ont participé à l’exercice. Ce sont : la Russie, la Biélorussie, l’Arménie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan.

Jusqu’à 100 avions et hélicoptères (MiG-29, MiG-31, Su-30SM, Su-27, Su-25, Su-34, Su-24, Tu-95, Tu-22, A- 50) ont participé à l’exercice. fr.mil.ru

La Russie montre sa puissance à l’Otan, elle n’est pas seule. Ses partenaires, les membres de la CEI et de l’Organisation du traité de sécurité collective OTSC participent à l’élaboration de cette défense commune. On remarquera la définition d’une coopération politico-militaire très active entre les États membres. Nous savons que cette puissance militaire est bien présente, la crainte, c’est la puissance économique de tous ces membres réunis, CEI, OTSC, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud BRICS, l’Organisation de coopération de Shanghai OCS, une forte présence de l’Iran et de la Turquie, plusieurs Etats sur la liste d’attente, d’autres partenaires à venir, la Syrie et l’Irak! Une superpuissance est à craindre! Yandex.